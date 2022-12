Napoli, si è presentato in ritiro: la foto con Spalletti

La foto con Luciano Spalletti fa il giro del web: il Napoli è in ritiro in Turchia e lui si è presentato a Izmir

Il Napoli è in ritiro in Turchia da qualche giorno e mercoledì ha giocato contro l’Antalyaspor, vincendo 2-3. Un primo tempo giocato bene, con Kvaratskhelia, Osimhen e Raspadori in campo. Nella ripresa, Spalletti ha optato per dare minutaggio ai giovani, come per esempio Hysaj e Marchisano. E infatti, per adattare il gioco ai giocatori, ha anche optato per la difesa a tre. Una grande occasione per trovare nuove soluzioni, con Giacomo Raspadori che ha giocato come mezzala.

La prossima amichevole del Napoli sarà contro il Crystal Palace, poi al Maradona ci sarà l’amichevole con il Villarreal. E’ prevista, inoltre, anche un’altra amichevole, forse con il Lille. In Turchia, Spalletti ha scelto di preparare la squadra con una sorta di mini ritiro per una nuova partenza sprint a gennaio. La partita della ripresa sarà contro l’Inter al Meazza, subito uno scontro diretto per mettere le cose in chiaro o riaprire la corsa. Perché il Milan è a -8 e potrebbe recuperare tre punti. E oggi in Turchia, a Izmir, il Napoli ha ricevuto una visita graditissima.

Napoli, il console italiano in visita in Turchia

Il Napoli, sui propri social, ha postato una foto molto bella: Spalletti insieme a Valerio Giorgio, console d’Italia in Turchia, che ha incontrato il club partenopeo. Foto con Spalletti, ma anche con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Domenica alle 16:00 ci sarà l’amichevole con il Crystal Palace al Regnum Carya Golf & Spa Resort. La seconda amichevole di questo ritiro in Turchia.

E sarà anche interessante capire come giocherà il Napoli contro gli inglesi: Juan Jesus dovrebbe rientrare e Kvaratskhelia scenderà di nuovo in campo, visto che ha smaltito completamente il problema alla schiena. E Spalletti potrà di nuovo testare i vari giovani che si è portato dietro. Restano da capire ancora le condizioni di Amir Rrahmani, che a gennaio dovrebbe rientrare proprio per la partita con l’Inter.