Napoli, doccia fredda per i tifosi: adesso l’annuncio è ufficiale

Guai in arrivo per alcuni tifosi del Napoli. La decisione adesso è ufficiale: il comunicato è una vera e propria batosta per i supporters.

La SSC Napoli ha regole stringenti. Non a caso, già da qualche anno, come è possibile notare sul sito ufficiale del club partenopeo, è presente un Regolamento d’uso dello stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Spesso, soprattutto in passato, teatro di irregolarità e comportamenti non consoni, la situazione è da qualche anno mutata. Qualche anno fa il club partenopeo, di comune intesa con la Questura di Napoli e le forze dell’ordine, hanno effettuato una vera e propria caccia ai tifosi. Multe, DASPO e sanzioni per tutti coloro che non occupavano il posto indicato sul proprio biglietto, prontamente allontanati dall’impianto sportivo.

Col tempo la musica è cambiata. I tifosi hanno imparato ad attenersi a comportamenti consoni: sbagliare è vietato, oltre che praticamente impossibile viste le numerosissime telecamere presenti allo stadio di Fuorigrotta. Grazie al riconoscimento facciale, infatti, le forze dell’ordine sono state in grado di individuare tutti i tifosi rei di aver commesso infrazioni.

Napoli, sedici DASPO in arrivo: è ufficiale

L’operato, però, prosegue senza sosta. Nonostante non ci sia più bisogno del pugno di ferro di qualche anno fa, la Questura di Napoli non ha alcuna intenzione di tollerare comportamenti inappropriati. A dimostrarlo è il comunicato ufficiale di oggi che annuncia ben sedici DASPO per altrettanti tifosi del club partenopeo.

Il Questore ha adottato sedici provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazione sportive, di cui quindici della durata di un anno ed uno solo della durata di cinque anni. Tifosi tra i quindici ed i quarantanove anno sono stati sanzionati. Il motivo? L’aver scavalcato dal settore inferiore della Curva A a quello superiore dello stesso settore prima del fischio di inizio di Napoli-Ajax, match di Champions League. Per lo stesso motivo, i sedici supporters sono stati denunciati per scavalcamento in occasione di manifestazioni sportive. Come si legge nel comunicato delle forze dell’ordine, un DASPO di due anni è stato indirizzato anche nei confronti di un tifoso del Lecce che al Maradona, lo scorso 31 agosto, è stato protagonista di un lancio di fumogeni.