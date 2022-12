“Ovvio voglia andar via!”: Napoli, la rivelazione spiazza i tifosi

Nonostante il Napoli sia in piena lotta per la vittoria del campionato, il giocatore potrebbe comunque scegliere di andare via: la spiegazione arriva dal procuratore sportivo.

L’ultima parola spetterà a lui, a Diego Demme. Il Napoli non lo tratterrà controvoglia né ci proverà Luciano Spalletti, nonostante l’ammissione di averlo utilizzato meno di quanto avrebbe potuto e il desiderio di poter ancora contare sul suo contributo a stagione in corso. D’altronde, l’ex Lipsia è stato condizionato dall’infortunio ma anche dal fatto che ormai il trio Anguissa-Lobotka-Zielinski sia davvero difficile da separare, se non in caso di necessità assoluta.

Con tre competizioni in corso, ovvero campionato, Champions League e Coppa Italia, sicuramente ci sarebbe spazio per Demme, ma per il giocatore potrebbe non essere abbastanza e in quel caso al Napoli toccherebbe mettere mano ai contratti di trasferimenti già durante la sessione invernale di calciomercato.

Durante il ritiro ad Antalya, la dirigenza azzurra ha dialogato con la Salernitana, presente lì per il medesimo motivo di preparazione pre-rientro in Serie A, e i granata sarebbero seriamente intenzionati a tesserare Diego Demme. La formula sarebbe quella del prestito e al Napoli avrebbero chiesto un aiuto sull’ingaggio, superiore ai 2 milioni di euro a stagione.

Demme-Napoli, Canovi: “Meglio mandarlo a giocare”

Intervenuto in conferenza stampa in vista dell’amichevole contro il Crystal Palace, mister Spalletti si è espresso così sull’argomento: “Noi stiamo bene. Non vogliamo che avvenga niente né in entrata né in uscita. Poi, se qualcuno ha necessita di giocare di più, perché effettivamente Demme ha giocato meno delle potenzialità che ha, allora… Se decidesse così, noi non cambieremmo molto. Ho giocatori numericamente per sopperire alla sua assenza. Noi siamo contenti di Demme, preferiamo che resti qui, per il resto è lui che decide”.

La decisione finale spetterà quindi al centrocampista che, secondo l’agente Dario Canovi, ragionevolmente spinge per la cessione. Il procuratore sportivo ne parla a ‘Radio Goal’ sulle frequenze di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’: “Se il giocatore sta bene, è ovvio che voglia andare via. Se i presidenti capisserola voglia dei calciatori di giocare, nel vero senso della parola, probabilmente riuscirebbero a risparmiare un po’ di soldi sugli ingaggi. Stare in panchina per un calciatore è una grande sofferenza. La volontà di Demme e la sua ispirazione sono importanti. Se non se la sente di restare in panchina, è meglio mandarlo a giocare”.