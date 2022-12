Mondiali, quante critiche per l’attaccante di De Laurentiis: deriso sui social

Il calciatore di De Laurentiis sbaglia e i social non perdonano: il giocatore sommerso dalle critiche dei tifosi sul web

Il Mondiale può essere una vetrina positiva, ma anche negativa. Sono tantissimi i calciatori che, grazie alla massima rassegna calcistica, riescono a mettersi in mostra e ad aumentare il loro valore sul mercato. D’altro canto però il rischio di floppare è altissimi e molti giocatori arrivati con grandi speranze ai Mondiali non hanno mantenuto le promesse della vigilia.

Durante il match tra Marocco e Portogallo, vinto in maniera incredibile dalla nazionale nordafricana che ottiene una qualificazione incredibile in semifinale, l’attaccante del Bari di De Laurentiis, Walid Cheddira, si è reso protagonista di un’uscita non certo piacevole. Partito dalla panchina, Cheddira è entrato durante la ripresa sul punteggio di 1-0 per i suoi.

Sui piedi di Cheddira l’occasione per mettere al sicuro il risultato. Ma l’attaccante del Bari incredibilmente non ha visto il compagno di squadra libero. Un passaggio che avrebbe significato un gol praticamente fatto. Cheddira invece ha perseverato nell’azione personale, perdendo il tempo per servire il compagno e facendo sfumare l’occasione ghiottissima del raddoppio.

Cheddira, che doppio errore in Marocco-Portogallo: i social non perdonano

Immediatamente sui social sono partite le critiche per l’errore grossolano di Cheddira. Un utente posta un meme in cui si vede un tifoso felice per il contropiede che però improvvisamente si dispera non appena vede che l’azione è nei piedi di Cheddira. Anche altri utenti hanno successivamente postato meme e tweet di scherno e di critica nei confronti del calciatore del Bari.

Poco dopo Cheddira ha ulteriormente rivisto a ribasso la sua prestazione. Nei minuti di recupero del match il calciatore ha rimediato anche un secondo giallo per un intervento con piede a martello. Un’ingenuità che ha lasciato i compagni in inferiorità numerica, e senza un riferimento offensivo in grado di far salire la squadra, proprio nel momento topico del match. Fortuna che alla fine i suoi errori non sono pesati sul risultato finale con il Marocco che ottiene una incredibile qualificazione in semifinale.