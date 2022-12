“C’è già il sostituto”: Napoli, spunta il nome in caso di addio di Demme

Il Napoli avrebbe già individuato come e con chi sostituire Diego Demme, qualora il centrocampista decidesse di cambiare squadra durante la finestra invernale di calciomercato.

Cosa fare se Demme scegliesse di non restare al Napoli? Luciano Spalletti, dal ritiro di Antalya, ha rimesso la decisione ultima nelle mani del calciatore. Il club e il tecnico non hanno intenzione di rivedere la rosa azzurra durante la prossima sessione di calciomercato, ma al contempo non hanno intenzione di mettere i bastoni fra le ruote a nessuno dei calciatori meno impegnati in questo inizio di stagione. Spalletti, infatti, è consapevole di non poter assicurare nulla a Demme.

D’altro canto, con la squadra in piena lotta per il campionato con un considerevole vantaggio sulle avversarie e già agli ottavi di finale di Champions League, è difficile prendere una decisione. Andar via potrebbe anche significare negarsi la possibilità di dare un contributo in una stagione storica. Tuttavia, è un fattore che non si può prevedere perché dipende da una moltitudine di variabili altri.

La certezza è che Diego Demme l’alternativa, fra varie, l’avrebbe pronta e si tratta della Salernitana di Iervolino. La società granata vorrebbe contare su una figura esperta come quella dell’italotedesco e approfittare dei buoni rapporti di vicinato con gli azzurri per intavolare un prestito, il quale preveda la partecipazione del Napoli al pagamento dell’oneroso ingaggio.

Demme può lasciare Napoli, Pavarese: “Gaetano può sostituirlo”

Mentre la decisione in seno a Demme matura, sull’argomento è intervenuto a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ proprio l’ex dirigente azzurro, Gigi Pavarese. A suo dire ha ragione mister Spalletti quando ritiene che, in caso di partenza del centrocampista, non sarebbe necessario correre ai ripari sul mercato: “Mi sarebbe piaciuto ascoltare Giuntoli in merito ma ad ogni modo, senza Demme, credo che il naturale sostituto sia Gianluca Gaetano. Ha dimostrato di poter far parte del gruppo e meriterebbe anche più spazio”.

“L’anno scorso ha giocato davanti alla difesa e l’intuizione di Ancelotti fu positiva. Sono veramente innamorato di questo calciatore. Gennaio sarà un mese importante ma non determinante. Secondo me comunque il Napoli le vincerà tutto, sia con Juventus che con l’Inter”, ha poi concluso l’ex dirigente azzurro, fiducioso sulla stagione del Napoli di Spalletti.