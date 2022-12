😱 “Ma che è successo?”: Napoli, l’evento che ha spiazzato i tifosi

Napoli-Crystal Palace è l’amichevole conclusiva del ritiro degli azzurri ad Antalya ma per i tifosi non è stata un’esperienza del tutto piacevole.

Dopo oltre un mese senza Serie A e Champions League, i tifosi seguono con estrema attenzione le amichevoli che le varie squadre hanno programmato per questo periodo, Napoli in primis. La società di Aurelio De Laurentiis, insieme ad altre anche del massimo campionato europeo, ha trascorso circa due settimane in Turchia per prepararsi alla ripresa a gennaio.

Senza poter contare su Mathias Olivera, Hirving Lozano, Piotr Zielinski, Kim Min-Jae e Frank Anguissa, che godono di giorni di vacanza dopo gli impegni Nazionali ai Mondiali di Qatar 2022. Il Napoli ha cercato di restituire il ritmo dei 90′ e anche degli allenamenti al resto della squadra.

La prima amichevole è stata affrontata e vinta contro l’Antalyaspor con uno Giacomo Raspadori in grandissimo spolvero, mentre il secondo match in programma per questa domenica è stato disputato contro un’avversario più rinomata ovvero gli inglesi del Crystal Palace.

Napoli-Crystal Palace, malfunzionamento di ‘DAZN’: le cause

Si dice che un match bagnato sia un match fortunato. Invece le cose non sono andate proprio così. Gli azzurri trionfano per 3-1 con una doppietta di Raspadori e un gol del bomber Osimhen, tuttavia non per ciascun tifoso è stato possibile godere delle gesta dei propri beniamini, ciò a causa di un malfunzionamento di ‘DAZN’, emittente che possiede i diritti televisivi della gara.

Improvvisamente, durante la seconda frazione del match la trasmissione delle immagini è stata interrotta per la maggior parte degli utenti, ai quali è apparsa una scritta. L’emittente streaming ha spiegato che avrebbe fatto di tutto per ripristinare il servizio. Ma l’interruzione è stata dovuta alla pioggia incessante che si è abbattuta sul campo. Ciò avrebbe causato un problema ai segnale, non dipendente dalla piattaforma di ‘DAZN’, bensì dalla regia internazionale presente ad Antalya. Come spiegato dai telecronisti. Niente da fare allora per i tifosi. Se non attendere un ritorno del video e/o un rimborso da parte dell’emittente, che in merito non si è ancora pronunciata.