😱 Zaniolo al Napoli, colpo di scena da Roma: “È stato Spalletti a…”

Napoli, prende quota l’ipotesi Zaniolo? Da Roma arriva la rivelazione che interessa Spalletti e colpisce i tifosi azzurri: il motivo

In questa prima parte di stagione non è ancora riuscito ad imporsi, faticando non poco anche nei momenti più felici della sua Roma. Adesso Nicolò Zaniolo ha un grosso punto interrogativo posto sul proprio futuro, con un contratto che il prossimo anno si avvicinerà ulteriormente alla scadenza. Il 2024, infatti, è il termine ultimo dell’accordo tra l’ex Inter e i giallorossi, ancora lontanissimi circa un rinnovo e tutt’altro che ben avviati nel trovarlo nelle prossime settimane.

“Zaniolo chiede almeno 4 milioni di euro netti più premi, cifre che in questo momento la Roma non è intenzionata a dargli”: a rivelarlo è Alessandro Austini, firma de ‘Il Tempo’, che ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’ ha fatto chiarezza sul momento tra il giovane giallorosso e la dirigenza capitolina. “Le trattative per il suo rinnovo non sono mai decollate – spiega – Molte promesse al calciatore sono state disattese e poi la stessa società non crede che in questo momento i numeri di Zaniolo valgano quello stipendio”.

Zaniolo al Napoli? Da Roma, il giornalista Austini rivela il retroscena su Spalletti: ecco cos’è successo

Uno scenario chiaro, che Austini completa così: “Insomma, la sensazione è che la Roma abbia smesso di credere al 100% in Nicolò Zaniolo. E se non rinnova entro la prossima estate, non credo che la società lo terrà con sé nell’anno che porterà alla sua scadenza”. Di qui, però, a parlare di un inserimento del Calcio Napoli, la strada è ancora lunga: “Non arrivano conferme sull’interesse degli azzurri per Zaniolo. Non mi sembra ci siano i margini per poter impostare un affare così complesso e oneroso in questo poco tempo”.

Anche perché Austini non ha dubbi: “Oggi Zaniolo faticherebbe ad essere titolare in questo Napoli. Lui si esalta sulla destra, ma il livello di prestazioni di Lozano e Politano è superiore. Il posto dovrebbe sudarselo. E poi non dimentichiamo una cosa – aggiunge e rivela il collega, spostandosi su un retroscena – Quando Zaniolo era all’Inter, è stato proprio Spalletti a lasciarlo partire a cuor leggero… Lo conosceva bene, lo convocò anche qualche volta. Quindi è curiosa questa voce che vedrebbe ora lo stesso Spalletti rivolerlo al Napoli“.