Napoli, svolta per De Laurentiis: la decisione è ormai presa

Nel Napoli stanno per arrivare grosse novità, dopo l’importante decisione del patrone De Laurentiis riguardo lo stato della proprietà del club.

Mentre si appresta a riprendere la corsa del Napoli verso quello che potrebbe essere il clamoroso scudetto di questa stagione, le cose si muovono in società. Le novità per il club partenopeo ormai non riguardano più solo acquisti e cessioni del mercato, ma anche gli assetti societari. Da tempo infatti si discute di una possibile uscita di scena di Aurelio De Laurentiis, ma finora non è mai emerso nulla di concreto.

Tempo fa si era parlato dell’interesse da parte del fondo sovrano del Qatar, mentre più di recente è circolata voce di un investitore messicano. Nessun concreto passo avanti, ma ormai appare chiaro che qualcosa stia per mutare, riguardo la proprietà del Napoli. E i motivi sono chiaramente molteplici: De Laurentiis ha investito tanto, ma oggi non riesce più a garantire le spese necessarie a tenere in alto il club.

Le conseguenze della pandemia e il mancato sviluppo commerciale della Serie A sono problemi evidenti, a cui il patron dei partenopei ha cercato di porre rimedio la scorsa estate. È stato infatti ridotto il monte ingaggi della rosa, e sono state compiute importanti cessioni, sostituite con giovani di belle speranze. Ma la rifondazione potrebbe non essere conclusa qui, soprattutto a livello dirigenziale: De Laurentiis intende davvero cedere il Napoli?

De Laurentiis a caccia di nuovo investitori per il Napoli

Secondo Antonio Corbo, autore oggi di un editoriale per ‘La Repubblica’, De Laurentiis avrebbe preso una decisione precisa per il futuro del club. Che non comprende, però, la cessione ad altri proprietari. Tuttavia, le questioni finanziarie del club vanno risolte, e per garantire un’ulteriore crescita ADL vuol portare nuovi investitori in società. L’imprenditore campano starebbe pensando a “intese con gruppi finanziari, magari una compartecipazione”, spiega il quotidiano.

Il momento sembra propizio, dato il crescente interesse dei fondi statunitensi nel calcio italiano, che negli ultimi anni hanno portato tante nuove proprietà in Serie A e B. Il Napoli, da questo punto di vista, rappresenterebbe una ghiotta opportunità d’investimento. “Non ha debiti, non è contaminato da relazioni pericolose con un ambiente regionale pur critico” dice ancora ‘La Repubblica’. Per questo, De Laurentiis è ottimista di riuscire a chiudere un accordo con un nuovo socio a breve.