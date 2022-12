“De Laurentiis incontra…”: cessione Napoli, la notizia spiazza i tifosi

Il ‘CorSport’ ha fatto il punto sulla possibile cessione del Napoli: per il quotidiano romano, De Laurentiis sta seguendo un piano preciso

Il calcio italiano ormai da un po’ di anni ha aperto agli investitori esteri. La Serie A non è attrattiva come altri tornei ma gode ugualmente di un appeal da tenere in considerazione. Alcune proprietà delle società di massima serie potrebbero cambiare.

Il ‘Corriere dello Sport’ ha fatto il punto della situazione in un articolo nel quale ha trattato il momento della Juventus, con la famiglia Agnelli che sembrerebbe aver preso in considerazione la possibilità di liberarsi del club bianconero. Il quotidiano romano poi ha gettato l’occhio anche sul futuro del Napoli.

Napoli, il ‘Corsport’ fa il punto sulla cessione del club azzurro: “De Laurentiis sta incontrando possibili investitori”

La Juventus scrive il ‘CorSport’, “sta diventando un peso per i progetti di Elkann”. Gli ostacoli verso la cessione non mancano. Serve un investitore disposto a tirare fuori un miliardo per arrivare alla cessione del club torinese.

Per i bianconeri, poi, la borsa si sta rivelando un peso ma uscire da essa avrebbe un costo molto oneroso, circa 200-300 milioni di euro. Una cifra che Exor dovrebbe giustificare ai suoi azionisti di minoranza.

“Il mercato è vivace”, scrive ancora il ‘Corriere dello Sport’, “ma occorre seguire l’equilibrio tra domanda e offerta”. Club come Manchester United e Liverpool sono in vendita mentre, restringendo il cerchio all’Italia, anche Zhang sta sondando acquirenti per l’Inter. Poi c’è il Napoli, appunto. Per la testata romana, “De Laurentiis sta incontrando possibili investitori”.