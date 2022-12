Frustrazione De Laurentiis, lo sfogo rovina il momento magico: il motivo

De Laurentiis, la frustrazione è palese: arriva lo sfogo che rovina il momento magico della squadra, ecco perché

Il Napoli ha concluso il suo ritiro in Turchia con un’altra bella vittoria in amichevole. La squadra di Spalletti ha vinto per 3-1 contro il Crystal Palace di Patrick Vieira. Il gruppo è rientrato ieri in Italia e adesso ripartirà con la preparazione a Castel Volturno.

Il campionato di Serie A riprenderà fra poco più di venti giorni. C’è grande attesa per il ritorno del Napoli, primo in classifica a +8 sul Milan secondo. Gli azzurri hanno fatto una prima parte di stagione clamorosa per risultati e gioco espresso. I tifosi sperano che la squadra possa continuare così per il grande sogno chiamato Scudetto.

Aurelio De Laurentiis si gode il suo Napoli che domina quindi in Italia, ma non solo. Anche l’altra sua creatura se la sta passando davvero bene: il Bari è una rivelazione in Serie B ed è al momento terzo in classifica, questo vuol dire che è in piena lotta per i Play-off. Ma la felicità si interrompe pensando a quello che potrà accadere a fine anno.

Il Bari sogna la Serie B

In Italia infatti esiste la legge delle multiproprietà, quella che per esempio ha costretto Claudio Lotito a vendere la Salernitana una volta salita in Serie A. Se il Bari dovesse fare lo stesso percorso dei campani, allora De Laurentiis sarà costretto a vendere una delle due società.

E questo ha creato non poche polemiche in merito perché, paradossalmente, la proprietà si ritrova in una situazione imbarazzante: tifare o meno per la promozione nella massima serie. Un problema non di poco conto che per forza di cose influenza il cammino del Bari, che proverà comunque a fare il massimo per portare a casa un risultato clamoroso (che farebbe impazzire una città intera, innamoratissima della propria squadra). Ma con un po’ di giusta angoscia per quello che sarà poi l’inevitabile destino. Proprio come successo a Lotito, costretto a malincuore a cedere la sua Salernitana.

Bari ceduto? Lo sfogo di Luigi De Laurentiis

Luigi De Laurentiis, presidente della squadra pugliese, a TuttoBari.it si è espresso proprio in merito a questa difficile situazione, puntando il dito proprio verso la legge delle multiproprietà: “Il regolamento è davvero frustrante, l’imprenditorialità è a rischio”.

Poi l’annuncio su possibili contatti con altre proprietà interessate all’acquisto del Bari: “Il mondo del calcio italiano oggi è interesse di grandi fondi“, a conferma quindi che qualcuno ha già mostrato interesse.

D’altronde proprio di recente in Italia è avventura una transazione molto importante, cioè quella che ha portato il Palermo nelle mani del City Group, lo stesso che controlla uno dei club più grandi e ricchi al mondo: il Manchester City. La prova lampante quindi che il calcio italiano è ben visto all’estero e chissà che non possa accadere qualcosa di simile anche per un’altra importante piazza come Bari. Sempre se dovesse centrare la promozione però, altrimenti la famiglia De Laurentiis sarà ben felice di continuare il percorso.