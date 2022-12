😡 Lite tra l’allenatore l’ex Napoli: ufficiale, si è dimesso

Clamoroso episodio in Olanda: furiosa lite tra l’allenatore e l’ex calciatore del Napoli, l’episodio sfocia nelle dimissioni

Una notizia veramente incredibile arriva dall’Olanda e riguarda un ex calciatore del Napoli. Questa volta l’addio dell’allenatore ha una ragione sconcertante. Il campionato olandese è fermo in atteso di riprendere come gli altri tornei che si sono fermati in attesa di riavere i propri calciatori a disposizione al termine del Mondiale.

La tensione però sembra non abbandonare alcuni club malgrado in questa fase, complice la pausa, vi sia meno pressione sulle squadre. Le dimissioni dell’allenatore hanno colpito l’Utrecht, formazione dell’Eredivisie. Via Henk Fraser. La scelta è stata ufficializzata dalla società attraverso un comunicato.

Olanda: il tecnico Henk Fraser si dimette dalla guida dell’Utrecht, aveva avuto un pesante litigio con l’ex Napoli Amin Younes

Henk Fraser non è più l’allenatore dell’Utrecht. Lo ha ufficializzato il club olandese attraverso un comunicato. Il periodo in cui arriva la decisione tuttavia ha sorpreso molti, dal momento che pure in Olanda il campionato è fermo da metà novembre.

A fare chiarezza sulla vicenda è intervenuto il ‘Telegraaf’, la principale testata sportiva olandese. Secondo quanto sostenuto dal quotidiano, Fraser ha avuto un pesante litigio con Amin Younes, ex attaccante di Ajax e Napoli. L’allenatore avrebbe avuto un brutto gesto nei suoi confronti. Reputando il comportamento inaccettabile, il tecnico ha deciso di dimettersi dal suo incarico.

L’Utrecht, dopo le prime quattordici giornate di campionato, occupa la settima posizione con 24 punti, frutto di 7 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Prima della sosta, Younes ha trovato poco spazio. Appena 4 gare disputate in campionato per l’ex Napoli, che è sceso in campo da titolare soltanto in una circostanza. Il calciatore è in prestito alla formazione olandese dall’Ettifaq, club al quale dovrebbe rientrare a giugno prossimo. Il 29enne, giunto sotto il Vesuvio a parametro zero nel 2018, ha lasciato definitivamente i partenopei a gennaio di quest’anno dopo un anno e mezzo in prestito all’Eintracht Francoforte.