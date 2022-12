“Te lo racconto io Diego!” Maradona o Messi? L’ex grande rivale interviene

Discussione in diretta su Messi e Maradona. L’ex rivale di Diego chiarisce: “Se volete ve lo spiego io chi era Maradona.”

Con la finale agguantata dall’Argentina, trascinata da una straordinaria prova di Leo Messi, la diatriba su chi, tra la Pulce e Diego Armando Maradona, sia il calciatore più forte della storia del calcio ricomincia. In attesa dell’atto finale che vedrà l’Albiceleste opposta o al Marocco o alla Francia, il dibattito torna a montare.

Messi in questo mondiale, dopo il passaggio a vuoto nella prima gara del girone contro l’Arabia Saudita, ha messo in mostra prestazioni di altissimo livello, trascinando i suoi, una vittoria dopo l’altra, all’ultimo atto del Mondiale. Anche stasera contro la Croazia, l’attaccante del PSG ha letteralmente dato spettacolo.

Per alcuni un’eventuale vittoria nella finale di domenica certificherebbe il sorpasso su Maradona. Per altri, invece, significherebbe solamente un trofeo che al massimo avvicinerebbe Messi e lo renderebbe l’erede di Diego, ma non certo un calciatore in grado di poter essere superiore al Pibe de Oro.

Messi o Maradona? Interviene Marco Tardelli

Dibattito anche negli studi RAI dove si commentava la vittoria dell’Argentina contro la Croazia. Interpellato sull’argomento l’ex centrocampista della Juventus e della Nazionale italiana Claudio Marchisio ha preferito chiosare, tenendo una posizione molto diplomatica di equidistanza. Marchisio infatti ha detto che, vista la sua relativamente giovane età, non ha visto bene Maradona. “Sono dell’86, non ricordo bene Maradona.”

Immediatamente Marco Tardelli ha colto la palla al balzo per dare indirettamente il suo pensiero. L’ex calciatore della Juventus, che negli anni ’80 ha parecchio battagliato sul rettangolo verde con Diego Armando Maradona, ha immediatamente dichiarato “Hai un’oretta libera? Allora te lo racconto io Maradona. Avrei tantissima voglia di raccontarlo.”