Napoli-Hamsik, l’annuncio spiazza tutti: è uscito allo scoperto!

Un annuncio, quello di Marek Hamsik, che sta facendo ora sognare i tifosi del Napoli. E’ uscito allo scoperto!

Il ricordo di Marek Hamsik resta ancora indelebile nella mente dei tifosi che hanno amato l’ex capitano del Napoli. Un giocatore arrivato in sordina all’ombra del Vesuvio, spesso criticato anche perchè pronto a svolgere spesso il lavoro sporco, quello che non si vede e che lo ha reso nel tempo un punto fermo per tutti gli allenatori che l’hanno avuto in rosa in azzurro.

Poi l’addio, amaro e rapido. Senza nemmeno la possibilità di dirgli addio, se non dopo qualche tempo. Il Maradona ha avuto a distanza di mesi la possibilità di poter salutare uno dei capitani più amati. Eppure, in quel freddo febbraio del 2019 Hamsik ha salutato Napoli per approdare al Dalian, in Cina, per una nuova esperienza di vita.

Ad oggi è tornato in Europa, gioca nel Trabzonspor ma sempre con l’occhio attento su Napoli, città che gli ha dato tanto, tantissimo nel corso della sua carriera. Ed anche i tifosi napoletani lo hanno seguito a distanza, proprio come due amanti che nemmeno la distanza riesce a separare.

Napoli, ecco Hamsik: l’annuncio è una gioia per i tifosi

L’ex capitano ha un legame speciale con Napoli. Adottato dalla città partenopea, che non l’ha mai dimenticato. E se ci fosse la possibilità di rivederlo ancora all’ombra del Vesuvio, magari prima di chiudere definitivamente la sua carriera? Beh, è lo stesso Marek a non porre limiti alla provvidenza. Il giocatore slovacco, infatti, ha parlato ai microfoni di ‘Dazn’, aprendo in maniera netta a quella che potrebbe essere una concreta possibilità.

“Se mi chiamasse il Napoli, sarebbe difficile dire di no”, le parole di Hamsik. Dichiarazioni dolci, che strizzano l’occhio a quella squadra azzurra che ha segnato irrimediabilmente il suo percorso di calciatore. “Pronto a chiuderla a Napoli? Perché no…”, ha ancora detto lo slovacco. E cosi i tifosi ora possono sognare, un ritorno che avrebbe i contorni di una storia d’amore destinata ad un lieto fine splendente.