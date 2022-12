Napoli, Spalletti ed i reduci dal Mondiale: giocheranno col Lille? Il retroscena

Il Napoli di Spalletti dovrà giocare due amichevoli nei prossimi giorni, ma ci sono dei dubbi sui giocatori reduci dal Mondiale.

Dopo la pausa forzata per lasciare spazio ai Mondiali, il Napoli ha giocato due amichevoli contro l’Antalyaspor ed il Crystal Palace. Entrambe le gare sono state vinte dalla squadra guidata da Luciano Spalletti, il quale ha avuto delle ottime risposte dai suoi uomini nel corso del ritiro trascorso in Turchia.

Lo stesso tecnico toscano, infatti, ha ribadito in conferenza stampa la sua soddisfazione dei giorni trascorsi ad Antalya: “Non ci sono stati grossi infortuni. Abbiamo lavorato su alcuni aspetti che avevamo deciso di approfondire. Ci serviva questa pausa, perché ci dà la possibilità di ripartire forte”.

Il Napoli, già stesso domenica sera dopo l’amichevole contro il Crystal Palace, è tornato in Italia per preparare le altre due amichevoli in programma prima della ripresa del campionato del prossimo 4 gennaio contro l’Inter di Simone Inzaghi. La prima sarà giocata sabato contro il Villarreal degli ex Albiol e Reina, mentre la seconda sarà giocata il 21 dicembre contro il Lille. Tuttavia, proprio per queste due partite, Luciano Spalletti non potrà contare su alcuni calciatori.

Napoli, Spalletti contro il Lille non avrà a disposizione i reduci dal Mondiale

Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, in questi giorni rientreranno a Castel Volturno i cinque giocatori del Napoli impegnati in queste settimane con le rispettive nazionali al Mondiale, ma, visto il grosso sforzo fatto in Qatar, nessuno di loro dovrebbe scendere in campo sia con il Villarreal che con il Lille.

Infatti, Anguissa, Lozano Mathias Olivera, ovvero gli azzurri nel corso della fase a gironi della Coppa del Mondo, dovrebbero riprendere ad allenarsi tra venerdì e domenica. Zielinski e Kim Min-Jae, invece, che sono usciti agli ottavi di finale, riprenderanno a lavorare a Castel Volturno il martedì successivo. In attesa che questi calciatori recuperino la miglior condizione, il Napoli si sta muovendo in sede di calciomercato.

Il Napoli è al lavoro con la Sampdoria per due operazioni di mercato

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, il Napoli sta avendo dei contatti con la Sampdoria per effettuare uno scambio tra Zanoli e Bereszynski. Cristiano Giuntoli, viste le precarie condizioni di Salvatore Sirigu, con il club doriano è a lavoro per cercare di far tornare dal prestito Nikita Contini.