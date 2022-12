Napoli-Zaniolo, nuovo indizio da Roma? Spunta il retroscena

Il Napoli ha iniziato a riflettere sulla possibilità di ingaggiare Zaniolo nella prossima estate. Un colpo sì complicato, ma non impossibile.

Il Napoli pensa già alla sessione estiva del mercato. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha infatti iniziato a riflettere sui prossimi colpi da concretizzare tesi a potenziare la rosa a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. La sua agenda, in particolare, contiene diversi giovani talenti in rampa di lancio come ad esempio Arda Guler e Ferdi Kadioglu del Fenerbahce. Nelle ultime ore, inoltre, si è parlato anche di un interessamento nei confronti di Nicolò Zaniolo.

Un’operazione complicata, ma non impossibile. Il classe 1999 è legato alla Roma fino al 2024 tuttavia i vari contatti tra il direttore generale giallorossi Tiago Pinto ed il suo agente Claudio Vigorelli non sono bastati per trovare la quadra sul rinnovo. Il motivo è da ricercare nel fatto che domanda ed offerta, al momento, continuano ad essere piuttosto distanti. Il trequartista, ad esempio, ha fatto sapere di volere un contratto da top player sulla base di 4 milioni netti più bonus. Una cifra che, di fatto, gli consentirebbe di diventare il quarto elemento più pagato alle spalle di Tammy Abraham e Georginio Wijnaldum (entrambi a quota 5) e di Paulo Dybala (4).

La dirigenza, invece, non vorrebbe andare oltre quota 3 anche alla luce della tribolata stagione vissuta dal calciatore: soltanto 2 gol e 3 assist in 14 apparizioni complessive. Un bottino scarno, ulteriormente aggravato da 4 cartellini gialli ed un’espulsione. Stando così le cose e in assenza di qualche concessione da parte di uno dei soggetti coinvolti, l’accordo è destinato a non arrivare mai. Queste le basi che autorizzano i tifosi partenopei a sognare il suo ingaggio.

Roma, in stand-by la trattativa per il rinnovo di Zaniolo. Il Napoli osserva

Pinto, come riportato oggi da ‘Sportmediaset’, è ancora fiducioso sulle possibilità di pervenire in tempi brevi alla fumata bianca. Giunto a questo punto di dicembre, però, sperava di dover limare soltanto gli ultimi dettagli della questione. Il Napoli, come detto, resta alla finestra in attesa di vedere che piega prenderanno gli eventi. In maglia azzurra Zaniolo potrebbe prendere il posto di Hirving Lozano, anche lui in scadenza tra un anno e mezzo e impegnato in una complicata trattativa per il prolungamento dell’accordo.

Sviluppi sono attesi nell’arco di poche settimane. La Roma proverà a strappare il “sì” di Zaniolo a stretto giro di posta e a chiudere la pratica a gennaio. In caso contrario, si procederà a cederlo al miglior offerente in estate in modo tale da monetizzare il suo addio ed evitare di perderlo a parametro zero ad inizio 2024. Il Napoli, intanto, studia la fattibilità dell’operazione. Il futuro dell’ex Inter è ancora tutto da scrivere.