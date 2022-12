Napoli, Giuntoli scatenato: si lavora al doppio colpo da sogno

Il Napoli del futuro è già in costruzione. Il direttore sportivo Giuntoli è al lavoro per concretizzare il doppio colpo sognato dai tifosi.

Il Napoli, rientrato in Italia dopo aver concluso il ritiro in Turchia, resterà a riposo per almeno un paio di giorni prima di tornare a lavoro a Castel Volturno. Le giornate di Cristiano Giuntoli, invece, continuano ad essere quanto mai intense. Il direttore sportivo, infatti, ha iniziato a valutare una serie di possibili rinforzi da regalare a Luciano Spalletti nella prossima estate. Nel suo taccuino, in particolare, ci sono vari talenti accomunati dal fatto di essere giovani ma già pronti per esibirsi nei palcoscenici più importanti.

Nel mirino azzurro, ad esempio, è finito da tempo Lazar Samardzic. L’ex Lipsia, dopo una stagione di apprendistato, è riuscito a ritagliarsi uno spazio sempre più importante all’Udinese mettendo a referto 3 reti ed un assist in 16 apparizioni complessive. Un profilo molto gradito al tecnico originario di Certaldo. Il quale, non a caso, ha chiesto alla propria dirigenza di fare tutto il possibile per prenderlo anche in previsione di una possibile partenza di Piotr Zielinski.

Il polacco, come noto, è impegnato in una complicata trattativa per il rinnovo del contratto ed al momento le parti risultano quanto mai distanti. Il club, infatti, ha messo sul piatto un prolungamento a cifre ridotte rispetto a quelle attualmente percepite (3.5). In caso di fumata nera e cessione, allora il Napoli andrà all-in proprio su Samardzic. Ma non finisce qua, perché nel radar partenopeo ci sono anche due calciatori militanti nel Fenerbahce. Il primo è Arda Guler.

Napoli, occhi puntati su Arda Guler

Classe 2005, in patria ha conquistato il soprannome di “Messi turco”. Il motivo è da ricercare nell’ottimo rendimento fornito alla causa gialloblù nonostante la giovane età: 3 gol ed un passaggio vincente in 9 apparizioni in campionato e nella fase a gironi dell’Europa League. Un bottino ulteriormente impreziosito dal debutto in Nazionale avvenuto il 22 novembre scorso. Si tratta di un elemento polivalente, capace di giocare nella posizione di trequartista che di svariare a destra o a sinistra.

Nel Fenerbahçe milita pure Ferdi Kadioglu, 23enne terzino destro capace di destreggiarsi anche a sinistra. Giuntoli, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, ha in programma di andare all’assalto a breve con l’obiettivo di bloccare entrambi i calciatori e bruciare così la concorrenza. Il Napoli del futuro è in costruzione. Nonostante l’ottima prima parte di stagione, Giuntoli ed il presidente Aurelio De Laurentiis non intendono affatto sedersi sugli allori.