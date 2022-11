Il Napoli ha iniziato a riflettere sulle operazioni di mercato da concretizzare in estate. Giuntoli è sulle tracce del ‘Messi turco’.

Il Napoli pensa già alla prossima estate. A gennaio, alla luce dell’ottimo rendimento della squadra nella prima parte della stagione e l’infortunio dell’unico giocatore realmente seguito (Pasquale Mazzocchi), non sono previsti colpi di mercato. Probabile soltanto l’addio di Diego Demme, e stop. Ben diverso, invece, il discorso per la sessione estiva del mercato che vedrà di nuovo protagonista la società partenopea.

La strategia alla base resterà la stessa. Il club continuerà quindi a puntare su elementi giovani ritenuti già pronti per esibirsi su grandi palcoscenici ma con ancora ampi margini di crescita. I riflettori, in questi giorni, sono stati puntati su Lazar Samardzic diventato una delle principali armi offensive a disposizione del tecnico dell’Udinese Andrea Sottil. Per lui 3 reti ed un assist in 16 apparizioni ma anche tante belle giocate ed un raffinato piede sinistro.

Occhio inoltre a Davide Frattesi, la cui esperienza al Sassuolo si concluderà a breve. Arrivare a lui, al momento appare complicato: quella neroverde rappresenta una boutique costosa (serviranno almeno 30 milioni) e c’è da registrare anche l’interesse della Juventus e della Roma, che già negli scorsi mesi aveva provato a farsi avanti senza tuttavia ottenere il “sì” dell’amministratore delegato Giovanni Carnevale. E non finisce qua, perché Giuntoli è sulle tracce di uno dei principali talenti del calcio europeo: Arda Guler.

Napoli, Giuntoli segue il “Messi turco”

Il calciatore del Fenerbahce, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, viene considerato dagli addetti ai lavori il “Messi turco”. Il motivo di tale soprannome è da ricercare nella sua precocità: 3 reti ed un assist in 13 apparizioni e una presenza in nazionale, datata 22 novembre. Il tutto, a 17 anni. Guler è infatti un classe 2005 eppure, nonostante la giovane età, ha già conquistato la fiducia del proprio allenatore Jorge Jesus.

Il quale, non a caso, gli sta concedendo sempre più spazio. Parlare di valutazioni, al momento, è prematuro. Di certo, come riferito dalla rosea, lo scouting del Napoli ha iniziato a seguirlo e a preparare diverse relazioni su di lui. Giuntoli, dopo Kim Min-jae e Khvicha Kvaratskhelia, sogna un’altra operazione capolavoro a costi contenuti.