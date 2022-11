Napoli, che regalo per Spalletti: 25 milioni e colpo già a gennaio

Cristiano Giuntoli vuole regalare a Spalletti un giocatore che possa aiutare il Napoli nella corsa Scudetto. L’affare fa esultare i tifosi.

Mentre il Mondiale attira l’attenzione dei tifosi di tutto il pianeta, ed ha costretto i campionati di calcio allo stop, in casa Napoli si guarda ovviamente al futuro. La squadra azzurra è prima in classifica dopo un avvio di stagione importante, ed alla ripresa dovrà confrontarsi anche gli ottavi di finale di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Impegni importanti, un percorso ancora tortuoso e mesi che saranno fondamentali per il futuro della squadra partenopea.

Ecco perchè, a gennaio, non è da escludere che qualcosa possa muoversi in sede di mercato. Spalletti non disdegnerebbe assolutamente potenziali acquisti che possano aiutare gli azzurri già presenti in rosa, al netto di qualche cessione che potrebbe allo stesso modo palesarsi. Ma c’è già qualcosa che bolle in pentola? Giuntoli non è uno sprovveduto, e potrebbe tirar fuori il coniglio dal cilindro sorprendendo tutti.

Napoli, occhi puntati su Frattesi: può arrivare già a gennaio

Giocatore che ha attirato l’attenzione, e sul quale il Napoli avrebbe messo gli occhi in maniera importante, è Davide Frattesi: centrocampista di spessore e giocatore dal destino segnato. Col Sassuolo è già stato ballato un lungo valzer per portare Raspadori all’ombra del Vesuvio, ma ci si potrebbe nuovamente sedere a tavolino. Si, anche perchè – come riportato oggi da ‘TuttoSport’ – il Napoli accoglierebbe volentieri Frattesi già a gennaio, proprio per aiutare Spalletti nella corsa allo Scudetto.

Il giocatore ha una valutazione non da poco: il Sassuolo chiede 25 milioni di euro per lasciarlo partire. Ma anche quest’ultimo elemento – si legge – non rappresenterebbe un ostacolo insormontabile per la dirigenza azzurra. Da capire, poi, anche come andranno a svilupparsi anche alcune questioni interne, come quella di Demme che pare aver chiesto la cessione anche se difficilmente potrà partire a gennaio senza che il Napoli abbia già in tasca un sostituto.