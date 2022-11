“Spalletti l’ha voluto fortemente”: Napoli, il retroscena spiazza i tifosi

Per il Napoli da oggi scatta la preparazione per la seconda parte di stagione: Spalletti ha insistito su un punto per far volare i suoi

Il Napoli torna oggi al lavoro per mettersi a tono in vista della ripresa del campionato. La stagione della squadra di Luciano Spalletti ricomincerà soltanto il 4 gennaio. In quella circostanza, gli azzurri saranno impegnati a San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi.

La ripresa dei partenopei non sarà per nulla soft. Di Lorenzo e compagni affronteranno nell’ordine Inter, Sampdoria (a Genoa, 8 gennaio) e poi la Juventus (13 gennaio). Nove giorni impegnativi ai quali Spalletti vuole arrivare tirato a lucido. Da qui la scelta dell’allenatore, svelata questa mattina da ‘La Repubblica’.

Napoli, Spalletti ha spinto per il ritiro in Turchia: l’allenatore vuole ripetere il programma fisico di quest’estate

Il Napoli è consapevole che alla ripresa del campionato sarà atteso al varco dagli avversari, che vogliono mettere il bastone tra le ruote alla squadra di Luciano Spalletti. L’allenatore di Certaldo è concentrato sul suo lavoro. Come spiegato da ‘La Repubblica’, è stato lui a chiedere con decisione il ritiro in Turchia (che scatterà da domani) per poter ripetere daccapo una preparazione fisica simile a quella adottata quest’estate.

La formazione partenopea oggi svolgerà i test preliminari al centro sportivo di Castel Volturno, dopodiché comincerà a fare sul serio in Turchia. Qui affronterà anche l’Antalaya e il Crystal Palace. Ci sarà pure Khvicha Kvaratskhelia, guarito dalla lombalgia e desideroso di rimettersi in pista per dare una mano ai suoi compagni.