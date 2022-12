💯 “Colpo a parametro zero”: Napoli, Giuntoli libera Lozano e prende il sostituto

E se Hirving Lozano dovesse lasciare Napoli in estate? Ecco il colpo a parametro zero per sostituire il messicano.

Quando Hirving Lozano è arrivato a Napoli, nell’ormai “lontano” 2o19, c’erano grandi attese su quello che era un giocatore giovane ma del quale si parlava in un gran bene in Olanda, dove aveva fatto cose interessanti con la maglia del Psv Eindhoven, ma anche in Messico. Di fatto, non c’era soltanto il Napoli sulle tracce dell’attaccante, ma furono proprio gli azzurri a spuntarla, evidentemente anche grazie a quella che al tempo era l’influenza di un allenatore importante come Carlo Ancelotti.

La verità, però, è che Lozano in casa Napoli non è mai esploso del tutto. Il periodo inizialmente di ambientamento, sei mesi interessanti sotto il guida Gattuso. Poi ancora infortuni, problemi ed in generale un giocatore che non ha mai dato l’impressione di essersi calato a pieno nella realtà partenopea.

Anche qualche dichiarazione particolare (“Per il futuro sogno una big“), ed un feeling ad intermittenza con gran parte della piazza. Nella fase iniziale di questa stagione, va detto, il messicano ha messo in campo delle buone prestazione, anche se è rimasta viva l’alternanza con Matteo Politano. Ed il futuro?

Napoli, Lozano via in estate? Giuntoli ha individuato il sostituto a parametro zero

In estate le strade del Napoli e di Lozano potrebbero separarsi. Da capire la volontà del club nei confronti di un giocatore che, come detto, ad oggi non rappresenta un vero e proprio punto fermo della squadra azzurra. Spalletti lo lascerebbe partire senza troppi patemi d’animo, soprattuto se Giuntoli avesse già in tasca un sostituto di livello.

Secondo quanto riportato oggi da ‘Tuttosport’, proprio il direttore sportivo del Napoli avrebbe individuato un nome interessante che potrebbe fare al caso di Spalletti. Si tratta di Marcus Thuram, figlio d’arte ed attaccante del Borussia M’Gladbach. Il contratto del giocatore classe ’97 è in scadenza a giugno, e proprio questo aspetto garantirebbe a Giuntoli di poter avere un raggio d’azione ampio per provare a portarlo all’ombra del Vesuvio.