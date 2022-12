Napoli, la svolta è definitiva: Spalletti spiazza i tifosi, De Laurentiis gongola

Una svolta che adesso pare possa diventare definitiva. Luciano Spalletti ha spiazzato i tifosi, e De Laurentiis adesso gongola.

Manca meno di un mese per la ripartenza del campionato dopo la sosta per i Mondiali. Il Napoli avrà dalla sua il vantaggio di ben 8 punti sulla seconda in classifica (Milan), ma anche il peso di doversi confermare dopo un avvio di stagione molto importante. Anche gli ottavi di Champions League, da giocare contro l’Eintracht Francoforte, sono specchio di una fase a gironi vissuta da protagonista indiscussa non soltanto del proprio gruppo, ma di tutta la competizione.

Per Luciano Spalletti, insomma, tanto lavoro da fare. Confermarsi non è mai semplice, soprattutto quando si toccano picchi di qualità e rendimento come quelli che abbiamo visto nei primi mesi della stagione. La versione inedita di questo Mondiale invernale rappresenta chiaramente un’incognita, e c’è da capire come le squadre reagiranno a questo periodo cosi particolare.

L’allenatore del Napoli ha tutto sotto controllo. In questi giorni la squadra è in ritiro in Turchia, e lo stesso Spalletti sta tenendo i suoi ragazzi sul pezzo, provando anche degli esperimenti che stanno sorprendendo tutti. Uno, in particolare, desta grande attenzione.

Napoli, Spalletti ci riprova: può davvero cambiare tutto per Raspadori?

La nuova posizione di Giacomo Raspadori, più lontana dalla porta ed al limite tra una mezzala ed un trequartista, è la grande novità che Spalletti ha presentato in Turchia. I numeri sono dalla sua, visto che contro l’Antalyaspor l’ex giocatore del Sassuolo ha firmato addirittura una doppietta. C’è chi aveva ipotizzato si potesse trattare soltanto di un esperimento momentaneo, di comodo anche in relazione ad alcune assenze come quelle di Zielinski ed Anguissa.

La verità è che anche oggi, contro il Crystal Palace, Spalletti vuole confermare l’idea avuta contro l’Antalyaspor. Secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, infatti, Raspadori scenderà in campo per ricoprire la stessa posizione vista durante l’amichevole contro la squadra Turchia. Un’idea, dunque, che si sta sedimentando sempre di più nella mente dell’allenatore. Una svolta che potrebbe cambiare anche il volto della squadra in campionato, o quanto meno una soluzione inedita per il Napoli fino a questo momento.

Gongola, ovviamente, il presidente Aurelio De Laurentiis. L’acquisto di Raspadori è stato voluto fortemente, e si è lavorato tanto per portarlo all’ombra del Vesuvio. Questo tipo di svolta tattica darebbe un valore ancora maggiore all’operazione, per la gioia del patron e del direttore sportivo Cristiano Giuntoli.