“Me lo auguro…”: confessione Napoli, i tifosi sono pronti ad impazzire

Napoli, meno di tre settimane alla gara contro l’Inter. Occhio alla confessione che è pronta a far impazzire tutti i tifosi

Non manca molto alla ripresa delle ostilità. Ancora qualche settimana e la Serie A tornerà a far rotolare il pallone in giro per i suoi campi. Il Napoli è forte di un vantaggio di otto punti, ma alla ripartenza bisognerà riprendere da zero per difendere il primato in classifica. Certo, quanto fatto finora è stato di per sé impressionante. E anche i risultati arrivati nelle prime due amichevoli invernali sono stati positivi.

Eppure un allenatore navigato come Luciano Spalletti sa bene che la sicurezza non è mai troppa. Anche perché la concorrenza c’è, resiste ed è pronta a spingere alle spalle. Soprattutto in un gennaio che si preannuncia pieno zeppo di trappole per il Napoli. Non solo i due impegni contro Inter e Juventus nei primi dieci giorni del mese, ma anche e soprattutto il calendario nuovamente fitto e con la possibilità quasi nulla di poter far ruotare rosa e uomini.

Napoli, occhio alla confessione improvvisa. I tifosi sono già pronti ad impazzire, sarebbe una manna

Quello che resta certo, al momento, è l’impressionante cavalcata che il Napoli ha messo in mostra sinora. Una cavalcata che ha appassionato tifosi, addetti ai lavori e persino ex rivali della formazione azzurra. È il caso dell’ex Udinese e Atalanta, Fernando Tissone, che ai microfoni di ‘TV Play’ ha confessato la propria simpatia per la formazione di Luciano Spalletti.

“Già se parliamo del mister, si meriterebbe lo Scudetto per quanto fatto – ha esordito l’argentino – Spalletti è un allenatore forte, capace di fare risultati ovunque. A Napoli poi non è mai facile per nessuno, lo abbiamo visto anche negli scorsi anni: sono partiti bene e poi sono calati. Non è una piazza semplice, la pressione per i giocatori a volte è forte. Che possano vincere lo Scudetto, però, me lo auguro davvero. Spero possa essere l’anno buono per loro”, ha concluso Tissone. Una previsione che sarebbe una manna per la piazza azzurra, che incrocia le dita per non vivere l’ennesima delusione tricolore.