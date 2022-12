💣 Calciomercato Napoli, doppio rinforzo Scudetto: c’è già l’annuncio

Napoli, tifosi in festa: c’è già l’annuncio sul doppio rinforzo per gennaio. Sorride anche Spalletti, i due rinforzi faranno comodo per lo Scudetto

Diciotto giorni alla ripresa della Serie A e il Napoli non vede l’ora di tornare in campo. Il 4 gennaio ci sarà l’Inter, per un match complicatissimo dal punto di vista dell’ambiente e degli equilibri in campo. Anche perché i nerazzurri hanno un’ultima chiamata (o quasi) per poter rincorrere lo Scudetto e contro l’ex Luciano Spalletti non bisognerà commettere ulteriori passi falsi. E quindi, sarà un match da reale dentro o fuori.

Nel mentre, il Napoli non vuole farsi trovare impreparato. Non solo per la trasfera di Milano, ma per l’intero 2023 di campionato. Ragion per cui, al lavoro è anche la dirigenza azzurra: Cristiano Giuntoli sta scandagliando il mercato italiano per trovare rinforzi da portare a gennaio in rosa. Puntellare la rosa già completa e ampia degli azzurri è difficile, ma non impossibile. Per questo il DS dei partenopei ha praticamente chiuso un doppio colpo che farà comodissimo a Luciano Spalletti per allargare ancor di più le maglie delle proprie rotazioni.

Napoli, che capolavoro quello di Giuntoli: doppio colpo e annuncio

Doppio rinforzo utile per la lotta Scudetto e che l’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, ha annunciato attraverso il proprio portale. Secondo il collega di ‘Sky Sport’: “È stato definito lo scambio tra Napoli e Sampdoria”, che ora vedrà  Zanoli imboccare la strada per la Liguria e Bereszynski e Contini quella per la Campania. Il giovane azzurro si unirà alla formazione di Stankovic in prestito secco, dove proverà a mettersi in mostra nei prossimi 6 mesi.

Il polacco, invece, arriverà alla corte di Luciano Spalletti in prestito con diritto di riscatto. E a margine dell’operazione, ci sarà anche il rientro alla casa base di Nikita Contini. Quest’ultimo era in prestito alla Samp proprio dal Napoli, ma rientrerà in azzurro come terzo portiere alle spalle di Meret e Sirigu. Insomma, due new entry (o meglio una e mezza) che faranno comodo alla rincorsa al titolo dei partenopei.