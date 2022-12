🚑 Inter-Napoli, Inzaghi suda freddo: la tegola è davvero pesante

Inter-Napoli, brutte notizie per Simone Inzaghi: la tegola rischia di essere davvero pesante in vista della ripresa contro gli azzurri

Ancora diciotto giorni esatti e sarà fischio di inizio tra Inter e Napoli. La Serie A ripartirà col botto il prossimo gennaio, in una giornata che vedrà subito contro due delle migliori formazioni del campionato. Da una parte ci sarà la formazione di Luciano Spalletti: capolista a più otto lunghezze dal gruppone dietro e vogliosa di riprendere da dove aveva lasciato. Dall’altra, invece, ci sarà quella di Simone Inzaghi, che contro gli azzurri vivrà una sorta di ultima chiamata.

Sì, perché contro il Napoli sarà una sorta di ultima chiamata Scudetto per l’Inter. In caso di sconfitta il 4 gennaio, la formazione di Simone Inzaghi scivolerebbe ancor più indietro dalla vetta, ponendo quasi fine alla possibilità di poter rincorrere il titolo. O almeno provare a farlo. L’ex tecnico della Lazio, quindi, non vorrà farsi trovare impreparato, anche se le notizie che arrivano in queste settimane di avvicinamento non sono serene e non nascondono qualche problema per i meneghini.

Inter-Napoli, Lukaku rischia di saltare la gara del rientro: le ultime notizie fanno sudare freddo Inzaghi

Notizie che riguardano Romelu Lukaku. Il belga è rientrato in campo nel corso di questo Mondiale, dopo aver latitato con la maglia dell’Inter a causa dei tanti infortuni. E non a caso, l’ex Chelsea e Manchester United si è presentato in Qatar in condizioni complicate. Adesso Simone Inzaghi contava di recuperarlo al 100% in vista della gara della ripresa contro il Napoli, ma i piani del tecnico nerazzurro rischiano di saltare in aria.

Come riportato dall’edizione online del ‘Corriere dello Sport’, l’Inter è costretta a procedere con cautela per il recupero di Romelu Lukaku. Anche troppa forse, visto che il belga verrà lasciato fuori dai convocati in vista dell’amichevole di domani contro il Betis Siviglia. Sono ancora diversi i problemini fisici che il gigante nerazzurro deve smaltire al 100%, oltre il ritardo di condizione apparso solare al Mondiale e ora da dover superare in tutta fretta. Nell’attesa, Inzaghi incrocia le dita mentre suda freddo: col Napoli, Lukaku sarà ancora out?