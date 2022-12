Napoli, presentazione ufficiale: il video fa impazzire i tifosi

E’ arrivata la presentazione ufficiale sui profili del Napoli, un video molto bello che fa impazzire i tifosi partenopei

Al termine dell’anno solare, si fa sempre un bilancio di ciò che è stato e di ciò che potrebbe essere nei mesi successivi. Il Napoli lo scorso campionato ha conquistato la qualificazione in Champions League e per molto tempo è stato anche vicino alla vittoria dello scudetto. Una serie di risultati negativi, però, hanno portato i partenopei a dover rinunciare al sogno. Un sogno che potrebbe realizzarsi a fine maggio o inizio giugno 2023.

Ci sono, inoltre, delle abitudini che ogni club ha e ha portato a fidelizzare una fetta di tifosi molto importante. Quelli che vogliono stare vicino alla squadra, che vogliono essere partecipi tutto il giorno di ciò che succede intorno alla squadra. E anche che vogliono vedere i giocatori, quindi i loro idoli, in altre vesti. Come il calendario del Napoli presentato ogni anno a dicembre, che ha un tema sempre diverso e oggi è arrivata anche la presentazione ufficiale.

Napoli, presentato il calendario ufficiale del 2023

Sui propri profili social, il Napoli ha presentato il calendario ufficiale del 2023. Un lungo video che mostra i giocatori partenopei accompagnati da un discorso di Madre Teresa di Calcutta. Tanti sono stati i commenti positivi da parte dei tifosi su Twitter, con degli apprezzamenti interessanti per il video e le foto realizzati da Santangelo Studios. “Migliora di anno in anno“, è stato il tweet di un tifoso azzurro, ma è arrivato anche un “Madre Teresa di Calcutta e le sue parole si adattano alla nostra tifoseria“.

Il calendario sarà in vendita da oggi 16 dicembre insieme al Corriere dello Sport-Stadio e anche sul web store del club partenopeo. Tutti i giocatori del Napoli negli anni passati hanno posato in situazioni anche molto divertente e particolari: memorabile il calendari con protagonisti Lavezzi e Cavani in versione ‘maghi’ proprio come Harry Potter.