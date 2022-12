Kvaratskhelia al Real Madrid, l’allenatore è sicuro: “Sta crescendo…”

Khvicha Kvaratskhelia ha attirato su di sé l’interesse del Real Madrid ed è arrivato anche il parere dell’allenatore

La prima parte di stagione di Khvicha Kvaratskhelia è stata di livello assoluto e tutta Europa ha scoperto l’attaccante georgiano che ha incantato anche in Champions League. Smaltito il problema alla schiena, che gli ha fatto saltare anche gli impegni con la Georgia, è tornato ad allenarsi regolarmente e sta recuperando la forma migliore per essere al massimo nella partita contro l’Inter. Si è parlato anche dell’interesse del Real Madrid, che ieri ha acquistato Endrick dal Palmeiras per circa 60 milioni di euro.

E’ chiaro che il Napoli vuole trattenere il suo gioiello, arrivato solo da pochi mesi. E sono altri i giocatori che potrebbero andar via la prossima estate. Come per esempio Osimhen, Zielinski e Lozano, che hanno un ingaggio ben al di sopra del tetto ingaggi imposto da De Laurentiis. E infatti nelle ultime settimane si è parlato in ottica Merengues anche di Kim e Osimhen.

Kvaratskhelia-Real Madrid, il parere di Setien

Il Napoli giocherà domani un’amichevole con il Villarreal e l’allenatore Quique Setien ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Corriere del Mezzogiorno. A precisa domanda sull’interesse del Real Madrid per Kim, Kvaratskhelia e Osimhen, ha dichiarato: “Si tratta di tre grandi giocatori, Kvara sta crescendo così come gli altri grazie alle loro potenzialità e al contesto in cui si trovano”. Il gioco di Spalletti ha infatti agevolato la crescita dei tre big dei partenopei, e anche un ambiente tranquillo ha permesso la loro evoluzione.

Il Real Madrid negli ultimi anni si è dimostrato molto attento alla crescita dei giovani calciatori in giro per il mondo. E sta cercando, man mano, di avviare un ricambio generazionale che possa permettere nuove vittorie nei prossimi anni. Su questo, al di là di Kim e Osimhen, Kvara rappresenterebbe l’investimento perfetto. Setien ha dato una giusta analisi dei tre, allo stesso tempo il Napoli proverà a tenersi stretti i suoi gioielli, consapevole però che davanti ai Blancos non può fare molto.