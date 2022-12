Niente finale per Adani, sentenza a sorpresa: “C’entra Maradona”

Il giornalista non ha alcun dubbio: Adani non commenterà la finale dei Mondiali anche per ‘colpa’ di Maradona.

Quando si parla di paragonare Messi con Maradona bisogna andarci con i piedi di piombo. Complice anche il grandissimo Mondiale che la Pulce sta disputando in Qatar sono in molti che hanno rimesso nell’arena del dibattito pubblico questa domanda. Come è naturale che sia però molti altri si sono opposti a questo paragona ritenendo Messi un fuoriclasse, ma non migliore di Diego.

Tra i principali estimatori di Lionel Messi c’è, senza alcun dubbio Lele Adani. L’ex difensore, nelle ultime settimana commentatore ‘fisso’ dell’Albiceleste si è sempre lasciato andare a lodi sperticate per l’argentino. In molti credevano che, con l’Albiceleste in finale, il commento tecnico del match sarebbe stato affidato a lui. E invece non è andata così.

“Adani ha pagato il tifo eccessivo per Messi. La sua esclusione dal commento della finale c’entra con Maradona e il paragone tra loro.” ha scritto Salvatore Caiazza su Il Roma. “Messi ha disputato un fantastico Mondiale, ma la voglia matta di Adani di paragonalo sempre a Maradona è stata eccessiva. Capisco la gioia e l’ammirazione per la Pulce, ma è risultato eccessivo, tanto da infastidire i telespettatori che si sono lamentati sui social.”

Argentina, il paragona Messi-Maradona costa caro ad Adani

Caiazza ha poi fatto riferimento ad un mito greco per spiegare il dualismo tra Messi e Maradona e perché Adani sbaglia a paragonarli: “E’ un po’ come il mito di Prometeo. Quando i comuni mortali vogliono avere la meglio sugli dei ecco che scatta la reazione dell’Olimpo Maradona è un dio, il dio del calcio. Adani ha voluto a tutti i costi paragonare un comune mortale come Messi con un dio come Maradona.”

Per questo motivo, per Adani, niente finale: “Dai una, dai due, dai tre. E la pedata dall’Olimpo arriva. Adani è stato punito con la cosa peggiore. Non commenterà la finale tra Argentina e Francia. Una punizione che potrebbe essere ancora maggiore soprattutto se, come tutti noi napoletani ci auguriamo, ci sarà la vittoria dell’Albiceleste e quel trionfo che, guarda caso, manca proprio dai tempi di Maradona.”