“Documenti in preparazione”: Napoli, la novità su Kim spiazza i tifosi

Nei prossimi giorni potrebbero arrivare delle serie novità in casa Napoli, non solo in entrata, ma anche per Kim Min-Jae

Kim Min-Jae sta disputando una stagione strepitosa con la maglia del Napoli. Arrivato l’estate scorsa dal Fenerbahce per 19,5 milioni di euro, il difensore sudcoreano ha sostituito in modo perfetto il partente Kalidou Koulibaly. La sua costanza di rendimento è stata ben accolta dai tifosi partenopei, che hanno trovato in lui in nuovo beniamino nel quale affidarsi. Ha anche disputato il Mondiale con la Corea del Sud, dove si è fermato agli ottavi di finale, battuto dal Brasile per 4-1.

Mondiale in cui ha accusato diversi problemi fisici, tanto che ha destato un po’ di preoccupazione nel Napoli. Ma Paulo Bento lo ha recuperato per la sfida alla Seleçao. Il rendimento di Kim non è passato inosservato ai club di Premier League, soprattutto al Tottenham. E infatti sono circolate alcune voci sulla sua possibile cessione, vista la clausola da 45 milioni di euro, valida solo per l’estero. Ma sorgono novità sul suo futuro e sul rinnovo del contratto.

Napoli, si tratta il rinnovo di Kim: in dirittura d’arrivo Bereszynski

Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha rilasciato su Twitter alcuni aggiornamenti riguardo Kim e Bereszynski: “Documenti in preparazione per l’arrivo del terzino polacco al Napoli. Dopo l’acquisto, il club partenopeo si concentrerà sul rinnovo di contratto di Kim a partire dal 2023, per eliminare la clausola rescissoria presente nel contratto. Ma in ogni caso, non partirà a gennaio”. Una gran bella notizia per i tifosi partenopei, che vedono arrivare un rinforzo in difesa che agirà come sostituto di Di Lorenzo.

E in più, il Napoli si concentrerà sull’eliminazione della clausola di Kim in quello che sarà il suo nuovo contratto. Questo metterebbe chiaramente il club di De Laurentiis in una posizione diversa, visto che non sarebbe ‘costretto’ a cedere il giocatore qualora qualcuno portasse i famosi 45 milioni di euro. Ma sta di fatto che il difensore sudcoreano non andrà via a gennaio, concluderà la stagione con la maglia azzurra per inseguire un sogno che in città non osano, almeno per il momento, pronunciare.