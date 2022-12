“Ne parleremo…”: Napoli tra Meret in bilico e il retroscena di Pastorello

La scorsa estate Alex Meret poteva lasciare il Napoli con l’eventuale arrivo di Keylor Navas: il suo agente Pastorello ha svelato un retroscena

Alex Meret ha vissuto un’estate molto particolare. Sembrava scontato il suo addio con l’arrivo di Keylor Navas dal PSG. Ma in realtà le cose sono andate diversamente. Il Napoli ha preso Salvatore Sirigu a parametro zero per sostituire David Ospina come secondo portiere, dando piena fiducia a Meret. Su di lui, infatti, c’era solo lo Spezia dopo il pessimo rendimento nella scorsa stagione.

Un portiere ha bisogno di fiducia, il Napoli a Meret l’ha data e sta raccogliendo i frutti. Certamente, non era scontato immaginare un rendimento che -salvo qualche passaggio a vuoto-, è stato comunque di altissimo livello come quello del resto della squadra. Di questo e di tanto altro ha parlato il suo agente, Federico Pastorello, soprattutto di quello che doveva concretizzarsi nel suo addio.

Napoli, Pastorello e il retroscena su Meret

Federico Pastorello, agente di Alex Meret, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: “Durante il calciomercato si valuta ogni situazione. L’estate è stata particolare, ma noi siamo stati coerenti, avevamo detto al Napoli che avremmo rinnovato una volta che avremmo saputo che c’era la certezza di giocare”. Poi continua l’agente sull’interesse dello Spezia: “Fa strano considerando che poteva finire allo Spezia e che è primo in classifica in campionato e ha vinto il girone di Champions. Non era una situazione chiara, poi a fine mercato abbiamo scoperto effettivamente che il ragazzo avrebbe giocato”.

Pastorello si è poi soffermato sul rinnovo: “Il rinnovo è stato fatto per evitare che il Napoli avesse un portiere in scadenza di contratto e poteva creare dei problemi. Poi a fine anno ci siederemo di nuovo intorno a un tavolo per parlare di un nuovo rinnovo”. Meret, dunque, potrebbe essere ancora il portiere dei partenopei per tanti anni. Molto dipenderà dall’esito della trattativa del nuovo rinnovo: incredibile, considerando che lo Spezia era l’unico club interessato nello scorso calciomercato.