Ambrosino, l’allenatore lo elogia e il Napoli si sfrega le mani

L’allenatore ha elogiato l’attaccante del Napoli Giuseppe Ambrosino dopo il gol di oggi, il primo tra i professionisti

Giuseppe Ambrosino questo pomeriggio ha segnato il primo gol tra i professionisti della sua carriera. Un grande traguardo dopo lo splendido campionato della scorsa stagione in Primavera 1, dove si è laureato come capocannoniere e ha condotto la squadra di Frustalupi verso la salvezza. Il Napoli crede molto nelle sue qualità, Spalletti lo ha avuto con sé nel doppio ritiro tra Dimaro e Castel di Sangro e parecchi sono stati i minuti nelle amichevoli prestagionali.

Tra queste, anche quella con la Juve Stabia allo stadio Maradona, dove Ambrosino è anche andato in gol. Una bella soddisfazione per un ragazzo classe 2003 nativo di Procida. E oggi è arrivato il primo gol tra i professionisti dell’attaccante di proprietà del Napoli, con la maglia del Como. Una grande soddisfazione per un ragazzo che ha avuto pochissimo spazio, anche se Longo nelle ultime settimane gli ha dato più fiducia.

Napoli, Longo elogia Ambrosino

Moreno Longo, allenatore del Como, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Ternana per 0-3 in trasferta: “Ambrosino potrà fare ottime cose, ha grande talento. Bisogna complimentarsi coi giocatori per come hanno interpretato la partita, oggi è una vittoria meritata”. L’attaccante del Napoli, con la presenza di oggi, è a quota tre nel campionato di Serie B. Il club lombardo era stato molto criticato per non aver concesso minuti ad Ambrosino, preferendogli spesso Cutrone e Mancosu.

Ma Ambrosino ha qualità, è l’attaccante titolare dell’Italia Under 20 e ha segnato anche diversi gol nell’ultimo Torneo 8 Nazioni. Il Napoli attende la sua esplosione per tenerlo in squadra il prossimo anno, perché la Serie B è un campionato complicato e per lui sarebbe bello un percorso simile a quello di Lorenzo Insigne qualche anno fa. In squadra c’è anche un altro giocatore napoletano, si tratta di Gianluca Gaetano che sta ‘studiando’ da nuovo Lobotka.