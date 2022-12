“Il problema è l’agente”: Napoli, De Laurentiis libera Kim

Tanti sono interessati a Kim Min-Jae e il Napoli potrebbe liberarlo la prossima estate: contatti con un top club

Il Napoli non vede l’ora di iniziare la stagione per tornare a macinare punti e avvicinarsi sempre di più a un sogno che man mano diventa obiettivo, lo scudetto. La straordinaria stagione dei partenopei porta la firma, tra gli altri, di Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo ha preso due giocatori sconosciuti ai più come Kim Min-Jae e Kvaratskhelia, oltre ai vari Ndombele, Raspadori e Simeone. Una campagna acquisti ben assortita che non ha fatto rimpiangere la squadra della scorsa stagione, anzi, ha dato nuove soddisfazioni.

Uno dei top presenti nella squadra del Napoli, Kim Min-Jae, ha messo in mostra le sue qualità anche al Mondiale con la Corea del Sud. La sua nazionale si è arresa solo al Brasile agli ottavi di finale e il suo percorso resta positivo, nonostante i quattro gol presi. E Damiano Er Faina ha dato alcuni aggiornamenti su quello che potrebbe essere il futuro del difensore partenopeo.

Napoli, Kim nel mirino del PSG

Damiano Er Faina ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Calciomercato.it su TV Play: “Il problema non è Kim Min-Jae, ma il suo agente. Lui ha rilasciato quelle dichiarazioni, ma il suo entourage ha contatti con gli altri top club e ascolta le loro offerte. Su di lui ci sono Manchester United e PSG, chiaramente loro non hanno solo il difensore sudcoreano e intrattengono i contatti con altre società”. Poi la novità assoluta: “C’è stato un incontro tra gli agenti di Kim e il PSG, Al-Khelaifi ha chiesto informazioni sulla clausola da 45 milioni del giocatore, valida nei primi quindici giorni di luglio. La trattativa non c’è, ma il PSG è interessato”.

Parole chiarissime che dimostrano come i parigini siano interessati a Kim. Il difensore sudcoreano vuole restare al Napoli, lo ha già ribadito, ma il mercato non dorme mai. Questo i suoi agenti lo sanno ed è chiaro che, vedendo tante potenzialità nel giocatore, vogliano ascoltare tutte le offerte. La possibilità di una plusvalenza subito per De Laurentiis è molto concreta.