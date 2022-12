Si avvicina Inter-Napoli: annuncio sulle condizioni di Kvaratskhelia

Kvaratskhelia è il grande dubbio di Spalletti in vista di Inter-Napoli, prossimo match dei campani in Serie A. Ecco l’annuncio sul suo stato.

Il Mondiale volge ormai al termine, con solo la finale che resta da giocare, e poi i giocatori dovranno concentrare tutte le proprie energie sull’arrivare al meglio alla ripresa delle competizioni dei club. Il Napoli ripartirà ovviamente da prima in classifica, ma con diverse sfide difficili fin da subito, a partire da quella che riaprirà la Serie A per i campani. Il prossimo 4 gennaio, infatti, i ragazzi di Spalletti se la dovranno vedere con l’Inter.

Sfida delicata al di là degli undici punti di distanza in classifica, con i nerazzurri solo quinti e spesso criticati per il loro rendimento sotto le aspettative. Nel Napoli però ci sono alcuni nomi importanti di cui occorre valutare le condizioni fisiche. Cinque giocatori sono rientrati dai Mondiali, altri (come Rrahmani) sono ancora infortunati e riprenderanno solo più sotto alla data della partita. E poi c’è il caso di Khvicha Kvaratskhelia.

Il talento georgiano, protagonista assoluto della prima parte della stagione e grande rivelazione del Napoli di Spalletti, è reduce infatti da un serio guaio fisico. A inizio novembre è infatti stato colpito da una lombalgia, che gli ha fatto saltare le successive tre partite, ed è stata smaltita solo a fine mese. Per questo le sue condizioni per la ripresa del campionato devono essere attentamente valutate.

Occhi su Inter-Napoli: le parole di Spalletti su Kvaratskhelia

Dell’attaccante ha parlato ovviamente Luciano Spalletti, in un’intervista rilasciata a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ subito dopo la sconfitta in amichevole al Maradona contro il Villarreal, ieri. Un match in cui Kvaratskhelia è stato in campo per la prima volta in maniera continuativa dal recupero ufficiale dal suo infortunio, offrendo però una prestazione non brillantissima.

“Dobbiamo riportarlo in condizione il più velocemente possibile perché fa la differenza” ha spiegato l’allenatore del Napoli dopo l’incontro. Kvaratskhelia ha giocato tutti e 90 i minuti, iniziando in maniera poco convincente ma poi facendo vedere cose migliori nel secondo tempo. “È venuto fuori alla distanza. Man mano che la partita ha preso corpo si è fatto sempre più leader e questo a noi serve”.