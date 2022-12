Salti di gioia Napoli: l’annuncio in diretta manda i tifosi al settimo cielo

L’annuncio in diretta manda il Napoli e i suoi tifosi al settimo cielo: la gente ha bisogno di una nuova bandiera

Il Napoli la scorsa estate ha detto addio ai suoi senatori, su tutti Koulibaly, Insigne e Mertens. Fondamentalmente, tre capitani sui quali la gente poteva affidare i propri pensieri quando la squadra andava male. In passato, c’erano stati i vari Raul Albiol, Callejon e soprattutto Marek Hamsik. Delle vere e proprie bandiere che alla maglia del Napoli hanno dedicato la propria carriera, soprattutto lo slovacco.

Tanti sono i giocatori nati a Napoli che sognano di diventare dei capitano. Paolo Cannavaro e Lorenzo Insigne ci sono riusciti, portando anche a casa dei trofei e giocando la Champions League. Un risultato bellissimo per due ragazzi partiti da molto lontano, e questo è anche il sogno di Gianluca Gaetano e Giuseppe Ambrosino. Quest’ultimo lo ha dichiarato dopo il primo gol tra i professionisti.

Napoli, Ambrosino vuole essere il capitano

Giuseppe Ambrosino, attaccante del Como in prestito dal Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo aver battuto la Ternana per 0-3: “Ho fatto tanti sacrifici per arrivare fino a questo traguardo, sono contento di questa prestazione e del primo gol tra i professionisti. Abbiamo conquistato tre punti importantissimi, sono felice per la squadra. In questa stagione mi impegnerò al massimo per arrivare a vestire la maglia del Napoli, vogliono diventarne il capitano”.

Parole chiare che dimostrano l’amore di Ambrosino per il Napoli. Alla sua terza presenza da professionista con il Como, ha trovato il primo gol contro la Ternana, il momentaneo 0-2. Aveva trovato pochissimo spazio, ma Longo man mano gli ha dato fiducia e sta raccogliendo i frutti di questo lavoro. I partenopei sanno che l’attaccante è solo un 2003, quindi serve ancora tanto tempo prima che riesca nel suo intento. Di certo, potrebbe fare un cammino simile a quello di Insigne che dopo l’esperienza con Zeman, restò in pianta stabile nel Napoli e ne diventò anni dopo il capitano con la partenza di Hamsik.