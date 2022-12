Napoli, Pepe Reina commuove i tifosi: il messaggio da brividi

Ieri Pepe Reina ha giocato da avversario al Maradona contro il Napoli con la maglia del Villarreal: messaggio da brividi del portiere

Il Napoli ieri ha giocato una bella amichevole con il Villarreal allo stadio Maradona. Un’ottima giocata dal Submarino Amarillo, che ha mostrato una condizione fisica ottima e si è imposto per 2-3. Sono comunque buone le risposte avute da Luciano Spalletti, che ha provato il 4-2-3-1 con Giacomo Raspadori alle spalle prima di Osimhen e poi di Simeone. Tuttavia, la sua prestazione è stata abbastanza negativa.

Tra le fila del Villarreal, da titolari, sono scesi anche Raul Albiol con la fascia di capitano e Pepe Reina. Entrambi hanno giocato benissimo e si sono presi tanti applausi dal pubblico presente allo stadio, che ha ricordato con affetto i loro ex beniamini. La Curva B li ha anche omaggiato con dei fiori e dei saluti, oltre che per qualche coro goliardico per il portiere spagnolo, mentre il club gli ha donato due maglie celebrative. Lo stesso Reina ha postato un bel messaggio sui social.

Napoli, il bellissimo messaggio di Pepe Reina

Pepe Reina, ex portiere del Napoli, sui social ha postato un bellissimo social: “Ritornare qui è sempre una grande emozione, sono già quattro anni che non faccio più parte del club. A Napoli mi sento a casa, è una città che sento mia, mi appartiene. Questo accade grazie a voi, al calore che mi avete dato e che ancora sento ogni volta che vi penso”. Un bellissimo messaggio, per un giocatore che è sempre stato in simbiosi con la tifoseria e che ha dato tantissimo alla causa azzurra, sfiorando la vittoria dello scudetto negli anni in cui in panchina sedeva Maurizio Sarri.

Anche Raul Albiol si è lasciato andare a parecchie parole molto belle nei confronti della città di Napoli, della squadra e dei tifosi. Infatti, il difensore spagnolo ha rivelato che a partecipare alla trasferta, per la prima volta, è stata anche tutta la sua famiglia. A testimonianza del fatto che anche lui è rimasto molto attaccato alle sue ‘origini’ insieme a Reina.