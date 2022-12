😱 Napoli, sfuma la cessione: il club di A vira su un altro obiettivo

Il campionato inizierà tra sempre meno giorni. Il Napoli capolista è al lavoro per perfezionare la squadra di Luciano Spalletti.

I Mondiali di calcio in Qatar sono terminati ufficialmente nella giornata di ieri. L’Argentina di Messi ha trionfato ora ai calci di rigore ma il calcio non si ferma, anzi. La Serie A ripartirà tra pochi giorni e tutti i club del principale campionato italiano sono al lavoro sul mercato. Anche il Napoli di Luciano Spalletti potrebbe fare interessanti operazioni, non prioritarie ma senza dubbio potrebbe cambiare qualcosa.

La squadra capolista della Serie A ha realizzato una sessione estiva straordinaria. Giuntoli ha ceduto diversi pilastri della rosa riuscendo a sostituirli nel migliore dei modi. Dalle cessioni di Koulibaly, Insigne e Fabian Ruiz fino agli acquisti di Kim e Kvaratskhelia, la squadra è cambiata ma non ne è uscita indebolita, anzi tutt’altro. Spalletti è riuscito ad utilizzare al meglio i nuovi arrivi e il Napoli è letteralmente volato in avanti.

Il club azzurro è capolista con otto punti di vantaggio sul Milan ed ha un vantaggio anche superiore sulle avversarie. La squadra è andata bene anche in Champions League dove ha dominato un girone molto duro ed ha raggiunto gli Ottavi di finale in Champions. Ora beccherà i tedeschi dell’Eintracht Francoforte e la squadra potrebbe presto intervenire sul mercato.

Calciomercato Napoli, sfuma la cessione

Negli ultimi giorni si è discusso molto riguardo il futuro del portiere azzurro Salvatore Sirigu. L’estremo difensore ha trovato poco spazio nella prima parte di stagione e il futuro del calciatore resta in bilico. Sulle tracce di Sirigu c’era in particolare la Salernitana, ma ora le cose sembrano essere cambiate. Il club campano è a caccia di un portiere dopo l’infortunio di Sepe, ma sembra aver scelto il candidato ideale.

Secondo quanto riporta Il Mattino la formazione di Davide Nicola è vicina al portiere di proprietà del Torino Etrit Berisha. Il giocatore è fuori dalle gerarchie di Juric e potrebbe lasciare il club granata per circa 1 milione di euro. L’ingaggio di Berisha porterebbe di conseguenza all’allontanamento della trattativa per Sirigu, anche il Napoli osserva.