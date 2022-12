“Messi è il più grande…”: Mondiali, la leggenda spiazza i tifosi

La leggenda dello sport spiazza tutti e incorona Messi. Il suo parere è netto, soprattutto dopo la vittoria dei Mondiali.

Con la vittoria di ieri sera, in una delle partite dei Mondiali più emozionanti di sempre, Lionel Messi riesce finalmente a mettere le mani sull’unico trofeo che gli mancava: la Coppa del Mondo. Un successo meritato, soprattutto dopo una manifestazione giocata ad altissimo livello, nella quale ha dimostrato di essere leader e trascinatore della sua Argentina.

Nemmeno un Mbappé super, in grado di mettere a segno una tripletta nel match di ieri, è riuscito ad arginare la Pulce. Al termine dei calci di rigore a sorridere è l’Argentina, ad alzare la Coppa del Mondo nel cielo di Doha è Lionel Messi. Un successo che però, se da un lato ha definitivamente consacrato Messi nel pantheon delle divinità del calcio, dall’altro ha dato adito alla solita domanda: meglio lui o Maradona?

Appassionati e addetti ai lavori si sono immediatamente divisi: da un lato chi ormai ritiene Messi il G.O.A.T. del calcio e chi invece continua a considerare Diego Armando Maradona come il calciatore più forte della storia di questo sport. Una diatriba che, a dire il vero, appassiona più gli stranieri che gli stessi argentini che ieri, durante i tributi a Messi, non hanno comunque mancato di ricordare e dedicare il successo anche a Maradona.

Messi o Maradona? Il golfista Tiger Woods non ha dubbi e sceglie la Pulce

Chi invece sembra non avere dubbi è un’altra icona dello sport. Un atleta in grado di scrivere il suo nome come il migliore della sua disciplina: Tiger Woods. Il golfista statunitensa, interpellato sull’argomento, non ha avuto dubbi. “Messi è senza dubbio il più grande calciatore che abbia mai visto.” le parole di Woods riportate dall’Ansa.

“Certo, ci sono Maradona e Pelé, però con quel piede sinistro Messi fa cose incredibili.” ha continuato il golfista. “Non ho mai visto altri calciatori fare quelle cose. Ci sono tantissimi portieri che si sono trovati di fronte Messi e il risultato è stato solo uno: hanno tutti fatto brutta figura.”