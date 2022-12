Napoli, Giuntoli ci è riuscito: affare chiuso, manca solo l’annuncio

Sembra ormai tutto fatto per il Napoli. L’operazione si chiude, le firme e l’annuncio arriveranno a gennaio. Esulta Luciano Spalletti.

Ci stava lavorando da diversi giorni, Cristiano Giuntoli, ed alla fine pare che tutto sia fatto. Il Napoli non andrà a stravolgere la rosa a disposizione di Luciano Spalletti, ma al tempo stesso cogliere le occasioni è una delle peculiarità del direttore sportivo azzurro. Ecco perchè, proprio in queste settimane di sosta per i Mondiali, il club partenopeo ha tenuto gli occhi bene aperti per capire come andare ad operare ed eventualmente migliore l’organico azzurro. Senza stravolgimenti, come detto.

Ed allora il nome che è balzato agli occhi è quello di Bartosz Bereszynski, terzino destro della Sampdoria che anche al Mondiale si è messo bene in mostra con la maglia della Polonia. Giocatore di esperienza, che conosce bene il campionato italiano e che potrebbe davvero fare al caso di Spalletti. Il Napoli sta per entrare in una fase clou della stagione, il rientro in campo e la partita contro l’Inter sono passaggi cruciali, che daranno nuovamente il via ad una stagione che all’ombra del Vesuvio sperano tutti possa essere storica.

Napoli, tutto chiuso: scambio con la Sampdoria, manca l’annuncio

Ed allora ecco l'occasione giusta, quella per portare un altro polacco in quel di Napoli. Giuntoli, come detto, ha limato tutti i dettagli in questi giorni e, secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', sarebbe ormai fatta per il passaggio in azzurro. Il terzino polacco andrà, dunque, a rimpinguare il reparto arretrato a disposizione di Spalletti.

Un prestito che vedrà il Napoli accogliere il polacco, mentre per il riscatto se ne parlerà in estate. Al contempo – si legge – Alessandro Zanoli andrà a Genova in una sorta di scambio di prestiti. Un’operazione intelligente, che vedrà il giovane terzino azzurro andare a fare esperienza in quel di Genova, mentre alla corte di Spalletti arriva un giocatore di grande esperienza.