❌ “Non fa piacere…”: Napoli-Meret, arriva lo sfogo senza filtri

Il Napoli e Alex Meret, attenzione allo sfogo senza filtri dell’ex Spal e Udinese. C’è l’intervista fiume a Sky Sport, le sue parole

L’ultima estate è stata travagliata, ma adesso Alex Meret è diventato un punto fermo del Napoli di Luciano Spalletti. Non senza qualche difficoltà, sia chiaro: le pressioni ricevute durante il mercato e lo scetticismo di società e ambiente sono state palpabili sino all’inizio del campionato. Ora, però, l’ex prodigio del vivaio dell’Udinese sembra essersi riappropriato della porta azzurra. Persino di quella della Nazionale italiana, con Mancini che lo ha preferito in Albania rispetto a Gigio Donnarumma.

“La pressione c’è sempre, ma ciò che conta è lavorare al massimo per arrivare al meglio alla ripresa della Serie A”: così Alex Meret ha parlato nel corso di una lunga intervista concessa ai microfoni di Sky Sport. “Stiamo lavorando duro in questa sosta per mettere carico nelle gambe e seguire alla perfezione ciò che chiede il mister – continua il portiere azzurro – Fino adesso ci ha portato a raccogliere frutti importanti. Dobbiamo proseguire su questa strada”.

Meret si sfoga dopo Napoli-Villarreal: le sue parole a Sky Sport

Di qui Meret si sposta sulla sconfitta in amichevole contro il Villarreal. Tre i gol subiti dal suo Napoli nel corso dell’ultimo sabato, per una gara che ha sollevato qualche perplessità in parte della tifoseria e della critica partenopea. “Sia chiaro, perdere non fa mai piacere – ha rivelato l’ex Spal e Udinese – Evidentemente abbiamo sbagliato qualcosa di troppo, loro sono stati bravi a punirci sui nostri errori. Abbiamo concesso ripartenze semplici. Ora la nostra speranza è di non commettere questi stessi errori nella prossima gara, ma di fare una buona prestazione e vincere contro il Lille“.

Infine, una parentesi anche sul gennaio di ferro che attenderà il Napoli. Qui Meret è netto: “Saranno gare davvero molto difficili, ripartire bene sarebbe un segnale importante da mandare alle altre squadre. Noi ci siamo e proveremo a fare quello fatto finora. Ci faremo trovare pronti perché gennaio sarà davvero un mese tosto”, ha concluso il portiere, facendo riferimento alle gare contro Inter, Juventus e Roma.”