Napoli, che si fa con Sirigu? Spunta l’indizio sul futuro del portiere

Salvatore Sirigu potrebbe lasciare Napoli? In queste ore stanno emergendo degli indizi, la verità pare ormai chiara.

Se è vero che il Napoli proverà a non toccare in maniera particolare l’intelaiatura attuale della rosa, è altrettanto vero che ogni occasione verrà sfruttata nella maniera più opportuna. Luciano Spalletti è consapevole che andare a muovere delle pedine in questa fase della stagione, potrebbe anche portare ad un passo falso. Ecco perchè difficilmente ci saranno movimenti importanti. E’ probabile che qualche azzurro potrebbe andare a trovare maggiore minutaggio altrove.

Cosi si è parlato in queste settimane della situazione di Diego Demme, centrocampista di valore ma che inevitabilmente ha giocato pochissimo fino a questo momento. L’infortunio ha ovviamente condizionato il tedesco, ma che nelle gerarchie di Spalletti l’ex Lipsia risulta molto indietro. Poi ci sono i giovani come Zerbi, Zanoli e Gaetano, che potrebbero andare a trovare maggiore fortuna altrove, ovviamente soltanto in prestito visto che il Napoli crede in loro.

Ma c’è anche la situazione del portiere che fa riflettere. Salvatore Sirigu è uno dei giocatori di maggiore esperienza all’interno della rosa azzurra. Chiaro che, con un Alex Meret come quello che abbiamo visto nella prima parte della stagione, per Sirigu ci sia stato poco spazio. Qualcuno ha paventato l’ipotesi di una cessione anche per lui. Ma dove sta la verità?

Napoli, Sirigu e l’indizio sul futuro del portiere azzurro

Possibile, dunque, che Salvatore possa andare via durante la prossima sessione invernale di calciomercato? Se n’è parlato in queste settimane di sosta, ma la verità sembra ormai essere chiara. Il Napoli sta pensando, si, di lavorare sul reparto dei portieri, ma senza liberarsi di Sirigu. Secondo quanto ripotato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, Giuntoli sta pensando di accontentare Contini che ha chiesto di tornare vicino casa.

Sarà lui, dunque, il terzo dietro Meret ed, appunto, Sirigu. Il ritorno di Contini sembra un indizio chiaro sul fatto che proprio lui, Salvatore, non si trasferirà. L’ex Psg resterà a Napoli anche perchè la sua esperienza sarà fondamentale anche termini di spogliatoio, soprattuto in relazione al fatto che lo Scudetto, ad oggi, rappresenta l’obiettivo primario per il Napoli.