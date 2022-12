Napoli, dopo il ko col Villarreal una buona notizia: sorride Spalletti

Dopo la sconfitta di ieri contro il Villarreal in amichevole, è arrivata una buona notizia per il Napoli di Luciano Spalletti.

Si avvicina sempre di più il 4 gennaio, data che vedrà ripartire il campionato di Serie A. Anche il Napoli si prepara in vista di una sfida che avrà un peso specifico importante per la squadra azzurra. La partita che si giocherà al Diego Armando Maradona contro l’Inter, infatti, rappresenta un bivio molto importante per il prosieguo della stagione e per la lotta Scudetto. La squadra di Simone Inzaghi, dal canto suo, ha assolutamente bisogno di vincere per non allontanarsi troppo dalla vetta e per non gettare alle ortiche definitivamente le speranze di portare a casa il titolo.

Il Napoli arriverà a questo impegno da capolista con ben 8 punti di vantaggio sulla seconda (il Milan). Un dato non da poco, considerando anche il fatto che la squadra azzurra si è mostrata come un macchina inarrestabile fino a questo momento. Certo, la sconfitta di ieri contro il Villarreal ha lasciato un po’ di amaro in bocca. La squadra di Spalletti non vorrebbe mai perdere, nemmeno quando la posta in palio praticamente non esiste. Ma, al netto della sconfitta contro gli spagnoli, c’è una buona notizia in queste ore.

Napoli, buone notizie per Spalletti: come sta Politano

Prima della partita di ieri, infatti, è giunta una notizia che ha messo in apprensione i tifosi. Matteo Politano, infatti, all’ultimo momento non è stato convocato per il match. L’attaccante, infatti, è stato protagonista di un risentimento muscolare e dunque non ha partecipato al match. Ma come sta adesso l’ex Sassuolo? Stanno arrivando notizie proprio sulle sue condizioni.

Secondo quanto riportato da ‘SportMediaset’, infatti, per il giocatore azzurro non dovrebbero esserci problemi per l’immediato futuro. L’affaticamento muscolare verrà smaltito in maniera veloce, e già contro il Lille (match in programma mercoledì) Politano sarà a disposizione di Spalletti. Una buona notizia per l’allenatore, anche in vista della partita contro l’Inter.