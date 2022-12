😱 “Riprendiamolo”: Napoli, il verdetto fa tremare De Laurentiis e i tifosi

Il Napoli si proietta già sulla seconda parte di stagione da affrontare con l’obiettivo di mantenere saldo il primo posto: arriva nel frattempo un verdetto.

Il Napoli continua a disputare le amichevoli in vista della ripresa del campionato, che ci sarà il 4 gennaio del prossimo anno. Ad attendere gli azzurri c’è la sfida contro l’Inter a San Siro. Ma le parole sul club e sulla sua guida fanno drizzare le orecchie tanto ad Aurelio De Laurentiis quanto ai tifosi.

Il Napoli si gode l’esperienza di Luciano Spalletti, fortemente voluto sulla propria panchina. Il tecnico è riuscito a creare un gruppo compatto e affiatato con i giocatori che Cristiano Giuntoli è riuscito, da parte sua, a creare grazie alle operazioni di mercato.

In molti quindi riconoscono i meriti di Luciano Spalletti, per quanto messo in scena con il Napoli nella prima parte di stagione. Superando i gironi di Champions League e conquistando il primo posto in classifica di Serie A. Parole al miele anche da parte di Sandro Mazzola, ex bandiera proprio dell’Inter. Ecco cosa farebbe lui se avesse il ruolo di presidente nella società nerazzurra.

Inter e Napoli sentite Mazzola, parole al miele per Spalletti: ecco cosa farebbe se fosse lui il presidente nerazzurro

Sandro Mazzola, intervistato ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, ha parlato della grande prima parte di stagione del Napoli. Ma il suo discorso non si è limitato al percorso compiuto fin qui dal club azzurro. Perché ha poi fatto riferimento anche al suo allenatore e alla sua guida, Luciano Spalletti, che è riuscito a costruire un gruppo affiatato e compatto.

“Se il Napoli – ha detto infatti l’ex calciatore – è così in alto, il merito è sicuramente anche dell’allenatore. Mister Spalletti sta facendo un lavoro encomiabile. Lo rivorrei sulla panchina dell’Inter, parliamo di un tecnico di valore assoluto. Se fossi io il presidente dell’Inter, lo riprenderei“. Mazzola, quindi, ha le idee chiare su quello che vorrebbe rivedere per la guida del suo ex club a cui è rimasto fortemente legato.