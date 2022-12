Manchester United, altro che Osimhen: ma lo ‘sgarro’ al Napoli c’è

Altro che Victor Osimhen, il Manchester United punta su un altro attaccante anche se è comunque uno ‘sgarro’ al Napoli

Victor Osimhen la scorsa estate è finito nel mirino del Manchester United, nell’ambito di una maxi operazione che avrebbe coinvolto anche Cristiano Ronaldo. Tuttavia, non se ne fece nulla: Jorge Mendes ha fallito nel suo intento, il portoghese è rimasto a Manchester. Ma ora è svincolato, dopo l’intervista a Piers Morgan che ha spiazzato tutto il mondo. Poi CR7 ha anche perso il Mondiale con il Portogallo, non riuscendo a portare la sua Nazionale in finale, dove ha vinto l’Argentina di Messi.

Sta di fatto che con il posto vacante nella rosa dei Red Devils lasciato da Ronaldo, e la mancanza di un vero centravanti, potrebbe arrivare comunque Osimhen nella prossima sessione di mercato. Tuttavia, nelle ultime ore è venuta fuori una notizia che riguarda Marcus Thuram. Sull’attaccante francese c’è l’interesse anche del Napoli e di altri club italiani, ed è per questo che lo ‘sgarro’ a De Laurentiis e Giuntoli potrebbe arrivare.

Napoli, niente Osimhen: lo United prende Thuram

Secondo quanto riferito dai media inglesi, il Manchester United vuole prendere Marcus Thuram dal Borussia Monchegladbach. L’attaccante francese ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2023 ed è seguito da tantissimi club, anche molto importanti. A gennaio, tuttavia, i Red Devils hanno in mente di offrire 11,5 milioni di euro al club tedesco per prelevare il giocatore con sei mesi di anticipo e, quindi, sbaragliare la concorrenza. Una concorrenza di cui fa parte anche il Napoli.

Su Marcus Thuram ci sono anche Inter e Juventus, desiderose di rinforzare il reparto offensivo con un vice campione del mondo in carica. In Bundesliga, l’attaccante francese ha collezionato diciassette presenze, segnando tredici gol e siglando anche quattro assist. Non è escluso che, con l’eventuale arrivo del giocatore a Manchester, lo stesso club sponda United possa puntare su Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano a fine stagione potrebbe lasciare il Napoli, per un’esperienza in una big d’Inghilterra, anche per coronare uno dei suoi sogni.