Calciomercato, un napoletano allo Spezia: colpo ai dettagli

Un napoletano firmerà con lo Spezia e darà inizio a breve alla sua prossima avventura: il colpo è ai dettagli

Da Napoli sono arrivati tanti giocatori fortissimi negli ultimi anni, che però non sempre si sono espressi con la maglia dei partenopei al massimo della loro forma. Gli esempi lampanti sono Antonio Di Natale e Fabio Quagliarella, anche se il secondo una stagione all’ombra del Vesuvio l’ha giocata. E’ chiaro che non tutti possono avere tantissimo successo come invece è capitato ai vari Ciro Ferrara, Paolo Cannavaro e Lorenzo Insigne. Gli altri proseguono la loro carriera altrove, anche se arrivare oggi al Napoli sarebbe comunque un sogno.

E’ il caso, per fare un esempio, di Salvatore Esposito. Fratello di Sebastiano ed ex settore giovanile dell’Inter, sta facendo una carriera molto diversa dall’attaccante. Classe 2000, sono quattro stagioni che gioca con continuità in Serie B e finalmente sta per arrivare il grande salto in massima serie. E’ molto vicino il suo passaggio allo Spezia, sarebbe una grande occasione per il centrocampista napoletano che potrebbe proseguire la sua crescita, con Mancini che tra l’altro lo ha fatto esordire in Nazionale maggiore a giugno.

Spezia, ai dettagli il colpo Esposito

Secondo quanto riferito da Sky Sport, lo Spezia è molto vicino all’acquisto a titolo definitivo di Salvatore Esposito. Nelle casse della SPAL saranno versati tra i tre e i quattro milioni di euro, anche se balla ancora mezzo milione di differenza tra domanda e offerta. Il centrocampista napoletano fin qui è stato allenato da Daniele De Rossi, che gli sta insegnando tutti i segreti di un gran mediano. Esposito in questa stagione ha già segnato due gol in dodici presenze in Serie B e fino a questo momento si è dimostrato un gran professionista.

Il Napoli potrebbe dunque affrontarlo nel girone di ritorno, al Picco visto che al Maradona già si è giocato. Sarebbe tra l’altro molto bello vedere Salvatore e suo fratello Sebastiano, se tornasse dal prestito dall’Anderlecht, sfidarsi in Serie A. La sensazione, però, è che faranno due carriere abbastanza diverse.