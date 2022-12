💰 Inter, ‘triplo colpo’ in vista del Napoli e dello Scudetto: c’è l’annuncio

Napoli, fai grossa attenzione all’Inter. Triplo colpo in vista della gara del 4 gennaio e della lotta Scudetto, c’è l’annuncio del club

Il 4 gennaio si tornerà in campo e il Napoli dovrà farlo in una delle cornici più complicate della Serie A. Fare risultato a San Siro non sarà semplice persino per gli azzurri di Luciano Spalletti, che a Milano dovranno fare i conti contro una squadra forte come contro l’Inter e con i dubbi relativi alla ripresa dopo la lunga sosta Mondiale. Insomma, a Milano il Napoli dovrà ripartire col botto e non dovrà cedere al punto interrogativo del mese e mezzo di inattività.

Anche perché dall’altra parte ci sarà una formazione assetata di risultato. L’Inter sa bene che avrà un solo risultato tra sedici giorni: solo in caso di vittoria, i nerazzurri riuscirebbero a restare aggrappati alla lotta Scudetto e potrebbero continuare ad alimentare una corsa per il vertice. In caso contrario, i meneghini avrebbero un piede e mezzo fuori dai piani alti della Serie A. Ragion per cui, la società pianifica e annuncia un ‘triplo colpo’ per tenere in piedi la contesa al tricolore.

Inter, ‘triplo colpo’ in vista del Napoli: c’è l’annuncio di Ausilio, ecco le sue parole

Triplo colpo si fa per dire, però, visto che il DS Piero Ausilio ha rivelato i piani di mercato della sua Inter. A margine del ‘Premio Maestrelli’, ha rivelato alla stampa presente: “La nostra squadra è già competitiva e non ha bisogno di ritocchi. I nostri rinforzi saranno i rientri a pieno regime di Lukaku, Brozovic e Correa, oltre che di un Lautaro Martinez motivato dopo la vittoria del Mondiale”.

Parole importanti, quelle di Ausilio, che avvertono il Napoli in vista del 4 gennaio e in vista del lungo 2023: l’Inter c’è e vuole fare sul serio. E soprattutto vuole ritrovare al top della forma gli uomini che già due anni fa la portarono alla vittoria finale del campionato. Spalletti e i suoi sono avvisati: a San Siro bisognerà fare l’impresa per passare contro la formazione di Simone Inzaghi.