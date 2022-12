Calciomercato Napoli, la decisione degli azzurri è netta: futuro in bilico

Il Napoli si muove sul calciomercato, ma innanzitutto servirà una cessione: il profilo è stato individuato, e ora si dettano le condizioni.

Il futuro della stagione del Napoli, come di molti altri club, si decide anche sul mercato. La società azzurra sta da tempo valutando la possibilità di rinforzare il centrocampo già a gennaio, con un acquisto di valore. L’obiettivo designato di Giuntoli e De Laurentiis sarebbe un regista basso, in grado di dare un po’ di riposo ai titolari, ma ovviamente l’operazione non è semplice, per motivazioni essenzialmente economiche.

Il club partenopeo ha infatti individuato alcuni profili che farebbero al caso di Spalletti, con Sasa Lukic del Torino su tutti. Ma nessun acquisto sarà possibile se prima non sarà avvenuta una cessione. E, per non indebolire la rosa del Napoli, il partente ideale sarebbe Diego Demme: 31 anni, spesso infortunato, fuori dai piani di Spalletti e con un ingaggio pesante (il quarto più alto della rosa), l’italo-tedesco pare destinato a cambiare aria a gennaio.

Ma anche questa operazione non è ancora stata decisa, dato che ancora non è stato trovato un acquirente (anche se molti sarebbero interessati, a partire dalla Salernitana). Secondo varie fonti giornalistiche, la partenza di Demme sarebbe ormai scontata, dato che il centrocampista vuole giocare di più (quest’anno appena 19 minuti in 3 partite). Eppure, oggi dal ‘Corriere del Mezzogiorno’ arriva una nuova possibilità, che potrebbe anche far saltare tutto.

Demme va o resta? Le condizioni del Napoli per la cessione

Infatti, contro ogni pronostico, l’italo-tedesco potrebbe anche restare a Castel Volturno: “Il Napoli vuole tenerlo, pensa anche che possa trovare più spazio. Toccherà a Demme valutare il suo futuro” rivela inaspettatamente il quotidiano. Evidentemente sarà necessario un lavoro di mediazione tra la dirigenza e Spalletti, ma una permanenza di Demme non appare più così incredibile.

Tutto dipenderà da come si muoveranno i potenziali acquirenti. Le condizioni del Napoli sono chiare: Demme va ceduto per alleggerire il monte ingaggi e fare cassa, quindi accetterà solo proposte che vadano in questa direzione. Vale a dire cessione a titolo definitivo o prestito oneroso con stipendio interamente pagato dal club di destinazione. Al momento, però, non è chiaro chi intenda soddisfare queste richieste.