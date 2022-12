Kvaratskhelia, ora è tutto vero: l’ufficialità fa esultare i napoletani

Il Napoli si prepara per rientrare in campo in Serie A: manca sempre meno e, nel frattempo, è arrivata anche una bella sorpresa per Kvaratskhelia.

Il Napoli (al momento in campo, sotto di un gol, per l’amichevole contro il Lille) si prepara per tornare ad affrontare i tanti impegni previsti. Con la ripresa della Serie A, la prima gara sarà subito un big match. La squadra di Spalletti, infatti, approderà a San Siro il 4 gennaio per affrontare l’Inter. Nel frattempo, poi, è arrivata anche una bella sorpresa per Khvicha Kvaratskhelia.

Il mercato estivo, per il Napoli, è stato mirato e ha regalato gran belle soddisfazioni così come testimoniato dalla prima parte di stagione. Il georgiano, in questo senso, è stata forse la sorpresa più grande. Anche perché le sue qualità erano inimmaginabili ai più.

Ma non per i georgiani. E proprio dalla Georgia è arrivata un’ufficialità che fa felice il calciatore. Ma con lui anche tutti i napoletani che attendono solamente la seconda parte di stagione per vederlo nuovamente in campo tra campionato e Champions League. Ecco di cosa si tratta.

Napoli, riconoscimento importante per Kvaratskhelia: la Georgia lo incorona come il migliore

Come riferito dal giornalista georgiano Kakha Dgebuadze, il calciatore del Napoli è stato incoronato dal ‘Comitato Olimpico Nazionale’ come il miglior giovane atleta del 2022 in Georgia appunto. Kvaratskhelia, ancora una volta, ha stupito i tifosi napoletani che si godono le sue qualità ed enormi potenzialità. E adesso si gode il bel premio conquistato a suon di gol e dribbling.

Poi, tramite un video pubblicato su ‘Twitter’, viene mostrata anche quella che è la risposta del classe 2001: “Kvaratskhelia ringrazia il Comitato Olimpico Nazionale Georgiano. Dice che è molto felice e orgoglioso di diventare il miglior giovane atleta georgiano. Ha anche augurato a tutti un felice e vittorioso anno nuovo”. “Significa molto per me“, ha dichiarato l’esterno azzurro.