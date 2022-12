Addio Toronto, torna in Italia: tifosi pazzi di gioia

L’affare è in dirittura d’arrivo: lascia il Toronto per sempre e torna a giocare in Italia. La notizia manda i tifosi al settimo cielo.

Toronto terra di napoletani. E’ stato questo lo scenario dell’estate. Dopo l’addio alla SSC Napoli ed al Genoa, Lorenzo Insigne e Domenico Criscito hanno percorso la stessa strada: dai campetti di provincia napoletani alla Major League Soccer. Dopo le avventure da protagonisti, con tanto di fascia di capitano al braccio, i due sono saliti sullo stesso aereo che li ha portati in Canada, alla corte del Toronto FC.

A loro, poi, si è aggiunto anche Federico Bernardeschi. L’ex Juventus, dopo essersi liberato a parametro zero, si è aggregato alla formazione canadese e si è ritagliato un ruolo da protagonista sin da subito. Se l’addio di Lorenzo Insigne ha fatto discutere, e non poco, a Napoli, l’addio di Mimmo Criscito al Genoa, retrocesso in Serie B, è passata come conseguenza degli eventi.

Addio Toronto e ritorno al Genoa: Criscito pronto a ripartire

Se Lorenzo Insigne si gode l’esperienza con la maglia del Toronto, lo stesso non si può dire di Domenico Criscito. Il difensore napoletano, infatti, ha rescisso il proprio contratto col club di Major League Soccer dopo solamente quattro mesi per motivi personali. Probabilmente, ambientarsi in un contesto così differente dall’Italia è risultato complesso. E poi, forse, anche la distanza da casa avrà avuto il suo peso.

In ogni caso, però, Criscito a casa è destinato a ritornarci. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, infatti, Domenico Criscito è pronto a tornare al Genoa dopo la brevissima parentesi al Toronto, in Canada. Il giocatore torna in Italia e lo fa indossando gli storici colori che ha difeso per molti anni. L’accordo, ancora da formalizzare, sembra essere oramai ai dettagli finali. Manca solamente il via libera, infatti, per allenarsi con i rossoblù. Nelle prossime potrebbe, infatti, ricevere il nulla osta per allenarsi sotto gli ordini di Alberto Gilardino ed essere a disposizione sin da subito per i prossimi impegni in calendario.