🎉 Napoli, salti di gioia per Spalletti: la notizia è una vera manna

Napoli, tifosi e Luciano Spalletti con il morale alle stelle. La notizia √® una vera e propria manna, ecco svelato il motivo: c’entra Giuntoli

Guai a creare drammi dopo le due amichevoli perse contro Villarreal e il Lille. Il¬†Napoli¬†resta una squadra forte, ma le gambe impastate dalla pesante preparazione invernale √® uno scotto da dover pagare in questo mese di dicembre. L’obiettivo di¬†Luciano Spalletti¬†e dei suoi √® di farsi trovare pronti e in splendida forma per il 4 gennaio, quando ci sar√† da dover scendere in campo contro l’Inter di Simone Inzaghi nella temibile trasferta di San Siro.

Nel mentre, meglio limare le ultime cose. Sia in campo che fuori. Ne sa qualcosa anche il DS Cristiano Giuntoli, perpetuamente al lavoro per completare e migliorare una squadra ed un organico che finora sono stati ai limiti della perfezione. Sul mercato il Napoli attende di capire cosa farà Diego Demme, ma in entrata è già pronto a chiudere e a stringere per Bartosz Bereszynski. E proprio sul polacco sono in arrivo notizie assolutamente positive per Luciano Spalletti e per tutti i tifosi che seguono quotidianamente la formazione azzurra.

Napoli-Bereszynski, l’annuncio √® una vera e propria manna: ecco la notizia che fa felice Spalletti

Come annunciato e rivelato da ‘Sky Sport’, il¬†Napoli¬†ha definitivamente trovato la quadra per portare l’esterno della Nazionale polacca all’ombra del Vesuvio. Trovata anche la soluzione finale per la formula relativa all’accordo: prestito secco con la¬†Sampdoria¬†che offrir√† al club azzurro una clausola legata al diritto di riscatto da poter esercitare (o meno) al termine di questo campionato. Coinvolto nell’affare, ovviamente, anche¬†Alessandro Zanoli: il giovane esterno partenopeo andr√† in prestito secco alla formazione di Dejan Stankovic.

Continua a prendere forma, dunque, il Napoli di Luciano Spalletti, che a gennaio sarà rinfrancato da un vice-Di Lorenzo nuovo di zecca. Una manna per il tecnico di Certaldo, che potrà contare su una riserva di lusso e di grande esperienza e affidabilità. Il tutto mentre il giovane terzino azzurro avrà sei mesi per crescere e provare tutto il proprio valore in Serie A.