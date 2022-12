Inter-Napoli, si infiamma il pre partita: annuncio da Milano

In attesa della super sfida del prossimo 4 gennaio tra l’Inter ed il Napoli, bisogna registrare un annuncio importante in casa interista.

Il Napoli, dopo la sconfitta contro il Villarreal di sabato scorso, è caduto in un’altra amichevole giocata allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli uomini di Luciano Spalletti, infatti, sono usciti sconfitti dalla gara contro il Lille con il risultato netto di 1-4.

Il primo tempo è stato abbastanza equilibrato, ma poi nella seconda frazione di gara il Lille ha decisamente preso il largo. La differenza sostanziale tra le due squadre è stata sicuramente la condizione fisica, considerando che i calciatori francesi andavano al doppio rispetto a quelli del Napoli.

Quella contro il Lille era l’ultima amichevole prima del big match del prossimo 4 gennaio contro l’Inter di Simone Inzaghi. La gara contro i nerazzurri, di fatto, potrebbe essere già decisiva per la lotta al titolo. La ‘Beneamata’, di fatto, ha l’assoluto obbligo di vincere con il Napoli, visti gli undici punti di distacco in classifica. Proprio per questo, tanti calciatori interisti stanno spingendo la sfida ai partenopei.

Inter-Napoli, l’annuncio di Hakan Calhanoglu: “Giocheremo in casa, siamo favoriti per ottenere i tre punti”

Tra questi bisogna inserire anche Hakan Calhanoglu. L’ex giocatore deel Milan ha infatti rilasciato queste dichiarazioni al ‘Corriere della Sera’: “Sono più cattivo rispetto a quando giocavo nel Milan. Se crediamo alla possibilità di vincere lo Scudetto? Sì, certo che ci crediamo. Dobbiamo cercare di riprendere con la stessa qualità che abbiamo mostrato nelle ultime gare prima della sosta, possiamo arrivare all’obiettivo. Possiamo vincere tutto”.

Calhanoglu ha poi concluso il suo intervento: “La partita del 4 gennaio contro il Napoli? Sarà una partita decisiva, la quale ci farà capire tanto sul prosieguo del campionato. Ottenere i tre punti sarebbe fondamentale per noi. Giocheremo in casa, siamo favoriti per il successo finale. Stiamo preparando questo match nel migliore dei modi, sto vendendo bene la squadra. Vogliamo dimostrare a tutti quello che abbiamo dentro”.