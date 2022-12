“Quello di Napoli…”: Italia, l’appello di Mancini ai napoletani

Il Ct dell’Italia, Roberto Mancini, si è rivolto alla città di Napoli con un appello rispetto a quanto accadrà nei prossimi mesi in città.

Il Ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, è stato ospite a Villa Domi a Napoli per essere insignito del Premio Mediterrano, un riconoscimento durante la kermesse ‘Le Notti sul Golfo’. Ovviamente uno dei temi cardini ha riguardo la vittoria degli Europei, ultima grande manifestazione continentale prima dei Mondiali di Qatar 2022, ai quali l’Italia non si è qualificata con grande rammarico e sorpresa. “Ho sempre creduto agli Europei e speravo di vincere. Il momento più difficile è stato contro l’Austria, ma quando hanno annullato il loro gol ho cominciato a pensare che potete essere la volta buona”, ha commentato a riguardo il mister.

Tra cent’anni si parlerà ancora della sua Italia, è convinto mister Mancini, che interviene davanti ai presenti parlando anche della vittoria dell’Argentina in Qatar: “Anche se ci fossimo qualificati, avrebbero comunque vinto loro i Mondiali. È giusto per Leo Messi, lo merita”.

Il segreto secondo l’allenatore, che ha in qualche modo il compito di proseguire nel risollevare la Nazionale italiana e darle nuovamente prestigio, è scovare i giorni fuoriclasse: “Stiamo già portando avanti questo lavoro, e ciò per cui servono gli stage”.

Italia, Mancini su Napoli: “Il suo stadio ha una magia”

Trovandosi a pochi passi dal golfo di Napoli, Roberto Mancini ha dedicato una parentesi anche alle emozioni vissute calcando da avversario il verde dello stadio di Fuorigrotta: “Quando venivo a giocare qui e c’era Maradona contro in squadra, era sempre un piacere. Lo stadio era sempre pieno. Esistono stadi con una magia. Fra questi indubbiamente figura quello di Napoli. Noi abbiamo bisogno del supporto dei tifosi, vogliamo tutti allo stadio”.

La prossima volta che mister Mancini tornerà all’attuale Stadio Diego Armando Maradona non lo farà da avversario, bensì da padrone di casa. A distanza di quasi 10 anni dall’ultima volta, il prossimo giovedì 23 marzo del 2023 la Nazionale ritornerà a disputare una sfida a Napoli, e lo farà in un’occasione importante. L‘Italia affronterà l’Inghilterra nel match valido per le qualificazioni agli Europei 2024 di fronte al pubblico azzurro.